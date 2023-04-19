Френч, градиент и немного геометрии: свежие тренды матового маникюра на весну

Матовые ногти стали трендом 2023 года. Женщины выбирают такой маникюр за его бархатистость, утонченность и элегантный вид. Он отлично дополнит любой образ и подчеркнет красоту рук. Он может быть как повседневным, так и праздничным, в зависимости от дизайна. Матовые ногти – великолепная альтернатива глянцевым!

Матовые ногти

Надо сказать, что матовые ногти всегда в моде. Женщины постоянно открывают для себя все больше и больше интересных дизайнов. Мастера маникюра предлагают новые техники и стили и новые вариации матовых ногтей – градиентные, в сочетании с модным эффектом хрома, со стразами и многие другие.

Матовый французский маникюр

Если вы любите чистые и утонченные ногти, вам стоит выбрать матовый французский маникюр. Это могут быть классический френч с белыми кончиками и атласной отделкой или более современный вариант. Кроме того, всегда можно изменить базовый цвет на другой по своему вкусу или сделать разноцветные кончики.

Матовые ногти в нюдовых тонах

Нужен маникюр на все случаи жизни? Конечно же, это матовый в одном цвете, желательно в натуральной цветовой гамме. Это могут быть бежевые оттенки, максимально приближенные к тону кожи, которые делают руки ухоженными.

Матовый бежевый маникюр сочетается с любым нарядом, что является большим плюсом.

Розовый матовый маникюр

Розовый маникюр не выйдет из моды никогда, так как это один из самых популярных цветов для ногтей, независимо от оттенка. Матовая отделка в розовом цвете создает ощущение утонченности и нежности, что особенно подходит для весны и лета. Нередко такие матовые ногти дополняют цветами для создания более романтичного образа.

Градиентный маникюр

Матовые ногти, постепенно меняющие цвет, очень эффектны и предполагают большое разнообразие дизайнов, учитывая возможности сочетания разных оттенков. мастера маникюра предлагают вариант в неоновом цвете, который выглядит уникально и просто волшебно. Градиентные ногти более ярких оттенков поднимать настроение.

Маникюр со стразами

Элегантное матовое покрытие может выглядеть просто сногсшибательно, если добавить стразы. Возможности в плане выбора цветов и кристаллов здесь безграничны. Чаще всего стразы добавляют на один или два ногтя. Остальные выполняются в одном цвете.

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Сочетание матового и глянцевого

Все чаще можно увидеть маникюр, в котором сочетаются два противоположных покрытия – матовое и глянцевое. Результаты действительно впечатляют, некоторые мастера маникюра могут даже сочетать оба типа на одном ногте. Игра с оттенками зависит только от воображения. Можно использоваться как контрастные, так и очень близкие оттенки.

Минималистичный дизайн

Матовый маникюр имеет очень элегантный и современный вид, который можно подчеркнуть и дополнить минималистичным дизайном, добавив несколько простых акцентов, например, несколько линий контрастного цвета. В итоге получится маникюр, который подойдет для любого случая, и уж точно не будет скучным, а, наоборот, очень изысканным и эстетичным.

Матовые и хромированные ногти

Если совместить в одном дизайне два ведущих нейл-тренда – матовый и хромированный, результат получится более чем впечатляющим. Покрытия и контрастируют, и прекрасно дополняют друг друга.

Геометрический нейл-арт

Геометрические формы сейчас очень популярны и подходят для любой длины ногтей. Красочные полосы и линии могут быть на всех ногтях или только на одном или двух в качестве акцента, что делает маникюр идеальным решением для особого случая.