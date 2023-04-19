Тенденции лета-2023: модные сандалии на плоской подошве, которые подойдут к любому образу

Летом 2023 года модные дизайнеры предлагают отказаться от кроссовок в пользу сандалий на плоской подошве. Это очень удобная, устойчивая, но при этом и стильная обувь, которая в предстоящем сезоне будет воплощена в пяти основных вариантах. Из них вы можете выбрать что-то на свой вкус и сочетать со всеми стилями в одежде.

“Рыбацкие” сандалии в стиле ретро

Так называемые рыбацкие сандалии произвели фурор прошлым летом, но и в этом сезоне они все так же находятся на острие моды в теплое время года. Они выпускаются в самых различных конфигурациях и цветах, в том числе и самыми известными брендами. У них может быть как минималистичная подошва, так и подошва с большими выемками. Поэтому выбор у вас будет большой. Стилисты советуют отдавать предпочтение сандалиям fisherman телесного или черного цвета, чтобы сочетать их со всеми летними нарядами.

“Папины” сандалии для максимального комфорта летом

Это еще одна смелая модель женских сандалий летнего сезона 2023 года, которая, обеспечивает комфорт в самое жаркое время года. Минималистичные, красочные, с принтом, на платформе, на толстой подошве, кожаные или из других материалов – все это разнообразие сегодня предлагается большим количеством производителей. Лучше, кончено, остановиться на модели из натуральной кожи, чтобы ваши ноги могли лучше дышать.

“Обувь спартанцев”, сочетающая в себе комфорт и стиль

Если вам нужна пара удобных и одновременно стильных сандалий, то вам подойдут сандалии, напоминающие те, что носили в Древней Греции или в Древнем Риме. Их можно сочетать с различными направлениями в одежде.

Они также производятся на любой вкус и возраст, яркие и сдержанные, с принтом и без. Если вы хотите привлечь внимание к своему внешнему виду, придав ему остроты, выбирайте обувь с анималистичным принтом.

А вот для повседневного, но при этом шикарного образа больше подойдет классический вариант. Для тех, кто хочет визуально увеличить свой рост и не чувствовать дискомфорта, предназначена “спартанская ” обувь на высокой, зубчатой подошве.

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Сандалии из мягкого пластика как никогда в тренде

Летом 2023 года наблюдается явная тенденция обращения к ретро-моделям, которые отличаются большой смелостью. Речь, в частности, идет о сандалиях из мягкого пластика, прозрачных и блестящих. Эта культовая обувь была изобретена еще в 1946 году. Иногда ее называют “желейными” сандалиями. Они отлично смотрятся как в городе, так и на пляже. При этом на пляже подойдет версия из ПВХ, а для вечеринки – модели такой же конфигурации, но выполненные из лакированной кожи.

В центре внимания – модели серебристого цвета

Шикарные, модные и универсальные женские босоножки серебристого цвета ярко сияют, помогая создать образ, соответствующий модным тенденциям лета 2023 года. Они сочетаются как с повседневным, но ярким нарядом, так и с более элегантным.

Как носить сандалии на плоской подошве этим летом

Стилисты отмечают, что сандалии на плоской подошве хороши еще и тем, что являются универсальными. Они выпускаются в широком ассортименте, и их можно сочетать с самыми различными стилями в одежде.

Они подойдут и к однотонному струящемуся платью, и к платью с цветочным рисунком, и к джинсовой юбке или брюкам, и к льняным шортам. Но чтобы легче было составлять различные комбинации, стилисты рекомендуют выбирать сандалии нейтральных цветов.