 

“Век воли не видать”: как пострадавшие дикие звери и птицы живут после встреч с убийцами

19.04.2023, 16:51, Новости дня
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Сколько душ погубили ослепленные алчностью браконьеры, беспощадные охотники и безалаберные водители? Не счесть. Немногим из пострадавших птиц и зверей удалось выкарабкаться. Сбитый на дороге олень, пойманный в капкан заяц и выброшенный на свалку экзотический питомец — это дело рук человеческих, которым от крови уже не отмыться.

Один из них — приют “Дом Айболита” в Жигулевске при национальном парке “Самарская Лука”. Там зверям и птицам пытаются продлить жизнь, но зачастую без надежды вернуться в прежнюю среду обитания.

Спасенных воспитанников содержат за решетками в вольерах. Как говорится, “век воли не видать”. Но после встреч с охотниками и прочими извергами эти животные уже не способны существовать в дикой природе, а забота сотрудников приюта — их единственный шанс уцелеть.

Благодаря “Самарской Луке” и “Дому Айболита”, к людям приходит осознание, что носят натуральную кожу и мех всегда ценой смерти. Может, вы тоже забыли об этом? Оставленный человеком мусор в лесу проглотит милый зверек и будет страдать до последнего вздоха. А в брошенной на берегу рыболовной сетке запутаются ежики и никогда не выберутся.

У них нет других вариантов для проживания в отличие от одомашненных зверей, которые оказались не нужны владельцам и тоже попали в этот приют. Например, белка Дегу или Чилийская белка по имени Степан. Милейший травоядный грызун сидит в клетке и с нетерпением ждет надежного хозяина, чтобы разделить с ним любовь. Приглядитесь: может быть, это вы?

Хищный собрат Марика, енот Макс, вовсю рвется из вольера. С ним вам никогда не будет одиноко, а еще он никогда не предаст и будет благодарным. Макс уже на чемоданах, берете любить и жаловать?


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