Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны “Серп и Молот”

На территории промышленной зоны “Серп и Молот” организуют современное городское пространство. На смену устаревшим складам и автосервисам придут офисы, кафе, магазины, помещения для деловых мероприятий, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, планируется реорганизовать территорию площадью 1,7 гектара. Участок расположен рядом с пересечением Перовского проезда и Подъемной улицы.

Реализация проекта позволит создать около 1,5 тысячи рабочих мест, уточнил градоначальник.

“Всего сейчас активно реализуются 29 проектов комплексного развития территорий общей площадью больше 392 га”, – сообщил Собянин.

Московская программа комплексного развития территорий позволит создать более 87 тысяч рабочих мест. В проекты инвестировано свыше 705 миллиардов рублей.

На территориях бывших промзон построят производства и технопарки общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров. Реорганизация таких участков создаст новые возможности для развития Москвы, отмечал ранее мэр города.