Скандалы: ЦБ России опроверг связи с мировой финансовой закулисой

Зампредседателя Центробанка Заботкин объяснил, что миф родился в 90-е

Зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин в подкасте «Легкие деньги» опроверг миф о том, что регулятор принимает решения по приказу мировой финансовой «закулисы». По словам Заботкина, политика регулятора — исключительно прерогатива совета директоров Банка России. Он отметил, что миф сформировался в 1990-е годы на фоне гиперинфляции и бюджетных дефицитов, из-за чего Москва была вынуждена одалживать деньги у МВФ.

Замглавы Центробанка Алексей Заботкин в подкасте «Легкие деньги» Первого канала опроверг связи регулятора с мировой финансовой «закулисой». Фрагмент разговора приводит РИА Новости.

«Решение по денежно-кредитной политике в Центральном Банке принимает совет директоров ЦБ. Восемь раз в году проходят регулярные заседания, посвященные ставке. Решения, которые принимаются, готовятся в течение целого цикла совещаний», — ответил Заботкин на вопрос ведущего на просьбу прокомментировать миф о том, что ЦБ подчиняется мировой финансовой «закулисе» и исполняет ее «приказы».

По словам Заботкина, эта теория возникла в 1990-е годы в России, когда «у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации». МВФ кредитовал российскую сторону на определенных условиях, но «мы выплатили все наши кредиты, в 2002 году погасили все кредиты МФВ и с тех пор не связаны никакими обязательствами».

Кроме того, Заботкин развеял утверждение, что при ключевой ставке ЦБ в 5% кредиты в стране будут значительно дешевле. По его словам, при таких денежно-кредитных условиях может быть гораздо более высокая инфляция, которая в большей степени и влияет на стоимость денег в экономике.

«Это иллюзия, что при ставке 5% будут значительно дешевле кредиты, потому что при ставке 5%, скорее всего, будет гораздо более высокая инфляция и инфляционные ожидания. А ставки по кредитам зависят не от ключевой ставки, ключевая ставка на них влияет, конечно, но они зависят от нее не напрямую. <…> И чем длиннее срок, тем в большей степени ставки зависят от будущей инфляции, от ожиданий будущей инфляции, чем от нашей ключевой ставки», — сказал он.

Агенты МВФ в России

Существует расхожая, но ничем не подтвержденная гипотеза о том, что якобы глава Центробанка Эльвира Набиуллина — агент Международного валютного фонда и работает в интересах западных финансовых элит и Федеральной резервной системы США. В качестве аргументов приводятся несколько фактов из ее биографии.

Так, ключевым положением этой конспирологической теории является назначение Набиуллиной в 2013 году на пост замуправляющего от России в Международном валютном фонде. На этот пост ее назначил президент РФ Владимир Путин. Эту должность глава ЦБ занимает до сих пор. Управляющим является глава российского Минфина Антон Силуанов. В связи с этим назначением Набиуллину начали называть «офицером МВФ» и утверждать, что она работает в интересах западных стран.

Так, экономист Михаил Хазин в разговоре с телеканалом «Царьград» в 2021 году заявил:

«Банк России — это выделенное, удаленное подразделение МВФ. <…> Он выполняет две задачи: любой ценой обеспечить свободный вывоз капитала и не допустить рублевых инвестиций в российскую экономику. Не нужно говорить, что они ничего не понимают в экономике. Они, может, ничего не понимают в экономике, в макроэкономической политике, но в части реализации задач, поставленных перед ними [ЦБ и Минфином] руководством МВФ, они безупречно эффективны. С точки зрения советского законодательства, Силуанов — враг народа. <…> Что касается Набиуллиной, она не скрывает, что офицер МВФ, и ее вообще не волнует, что происходит в нашей стране».

Кроме того, в январе 2023 года экономист, академик РАН Сергей Глазьев в своем Telegram-канале опубликовал материал, в котором обвинил руководство ЦБ РФ в государственной измене и финансировании через западную финансовую систему оборонных расходов Украины. Позже он удалил публикацию.

Того же мнения придерживается экономист Валентин Катасонов. По его словам, «Набиуллина играет на руку США». Ряд ученых считает Катасонова конспирологом, поскольку он называл вакцинацию от COVID чипированием, а цифровую экономику — «цифровым рабством».

Также конспирологи утверждают, что Набиуллина в 2007 году то ли окончила, то ли прошла программу переподготовки в Йельском университете в США. Утверждается, что она прошла программу лидерства — IVLP (International Visitor Leadership Program). Однако точно известно, что Набиуллина закончила экономический факультет МГУ и училась там же в аспирантуре.

В пользу конспирологов также сыграла заморозка активов ЦБ после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Тот факт, что была была блокирована только половина активов, сторонников заговора не убедили. Также их не убедили заявления западных политиков, что они не могут найти «замороженные» средства.

Фото: Скандалы.ру

Михаил Родионов

Оригинал материала: “Газета.ру”