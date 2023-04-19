«Русское лото» проведет 1488-й тираж 20 апреля

Всероссийская лотерея «Русское лото» объявила о проведении отмененного ранее 1488-го тиража.

Пропущенный тираж пройдет 20 апреля и будет приурочен ко дню рождения известного немецкого проповедника Иоганна Агриколы.

Информацию о внеочередном тираже у себя на странице в Twitter подтвердил оператор лотереи, индивидуальный предприниматель Ашот Джамалович Хачатурянц. По его словам, провести лотерею вовремя не удалось из-за технических проблем.

– В телевизионной студии никак не получалось вывести эти цифры на электронном табло израильского производства. Благодаря немецким специалистам, мы наконец-то смогли устранить эту неисправность. Так что тиражу однозначно быть! — написал Хачатурянц.

Организаторы лотереи пообещали участникам множество призов и подарков. Удачливые обладатели билетов смогут выиграть кабриолет Mercedes Benz 1933 года выпуска. Также будут разыгрываться картины известного немецкого художника, чье имя пока держится в секрете, и его книга с автографом. Самым главным призом станет туристическая поездка в Аргентину и встреча со старейшим раввином страны.

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