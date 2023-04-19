 

«Русское лото» проведет 1488-й тираж 20 апреля

19.04.2023, 16:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Всероссийская лотерея «Русское лото» объявила о проведении отмененного ранее 1488-го тиража.

Пропущенный тираж пройдет 20 апреля и будет приурочен ко дню рождения известного немецкого проповедника Иоганна Агриколы.

Информацию о внеочередном тираже у себя на странице в Twitter подтвердил оператор лотереи, индивидуальный предприниматель Ашот Джамалович Хачатурянц. По его словам, провести лотерею вовремя не удалось из-за технических проблем.

– В телевизионной студии никак не получалось вывести эти цифры на электронном табло израильского производства. Благодаря немецким специалистам, мы наконец-то смогли устранить эту неисправность. Так что тиражу однозначно быть! — написал Хачатурянц.

Организаторы лотереи пообещали участникам множество призов и подарков. Удачливые обладатели билетов смогут выиграть кабриолет Mercedes Benz 1933 года выпуска. Также будут разыгрываться картины известного немецкого художника, чье имя пока держится в секрете, и его книга с автографом. Самым главным призом станет туристическая поездка в Аргентину и встреча со старейшим раввином страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03.23 / Названы два варианта “здорового” завтрака, которые могут увеличить риск сердечных заболеваний

10.03.22 / Гринвич вводит санкции в отношении России отключая её от всемирного времени (UTC)

13.05.22 / Мнение: Диапазон условий

10.07.22 / Мнение: Мы не завоеватели (с)

26.09.22 / Мнение: Психологические консультации продолжаются!

06.11.20 / Скандалы: Загадочное задержание и бегство Максима Барского

06.06.22 / Винтажные аксессуары, эксперименты с прической и другие секреты создания сногсшибательного летнего образа

02.04.22 / Мнение: Шкала

19.02.22 / Мнение: Коротко по Донбассу. 18.02.2022

20.03.22 / Лолка прозрела — ну, надо же! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика