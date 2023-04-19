Болельщики “Спартака” устроили беспорядки перед матчем Кубка России по футболу

Болельщики “Спартака” устроили беспорядки во время второго этапа полуфинала Кубка РФ против тольяттинского “Акрона”. Об этом пишет Sport24.

Несколько болельщиков красно-белых, выбежав на поле, сломали угловой флаг. За этот инцидент они были оштрафованы на 5000 рублей. Однако поврежденный инвентарь не стали у них забирать.

Игра пройдет на стадионе “Кристалл” в Жигулевске (Самарская область). Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

В настоящее время Кубком РФ владеет “Спартак”. Команда выиграла финальный матч турнира 2021/2022 со счетом 2:1 у московского “Динамо”. Победа в Кубке стала для “Спартака” первой за более чем 19 лет. Ранее команда выигрывала этот трофей в 2002/2003 годах.