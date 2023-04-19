Болельщики “Спартака” устроили беспорядки перед матчем Кубка России по футболу
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Болельщики “Спартака” устроили беспорядки во время второго этапа полуфинала Кубка РФ против тольяттинского “Акрона”. Об этом пишет Sport24.
Несколько болельщиков красно-белых, выбежав на поле, сломали угловой флаг. За этот инцидент они были оштрафованы на 5000 рублей. Однако поврежденный инвентарь не стали у них забирать.
Игра пройдет на стадионе “Кристалл” в Жигулевске (Самарская область). Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
В настоящее время Кубком РФ владеет “Спартак”. Команда выиграла финальный матч турнира 2021/2022 со счетом 2:1 у московского “Динамо”. Победа в Кубке стала для “Спартака” первой за более чем 19 лет. Ранее команда выигрывала этот трофей в 2002/2003 годах.
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