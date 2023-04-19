Отшелушиваем и увлажняем. Как самостоятельно сделать педикюр

Уход за ногами стоит далеко не на первом месте в деле поддержания красоты. Кожа лица, волосы и маникюр отнимают гораздо больше времени. Тем не менее не стоит забывать о важности педикюра. Сухая и потрескавшаяся кожа вместе с мозолями становится прекрасной средой для размножения бактерий и грибков. Поэтому уход за кожей и ногтями на ногах – это не просто эстетическая задача, но и важное условие профилактики долговременных и трудноизлечимых заболеваний.

В домашних условиях можно сделать педикюр, состоящий из следующих этапов.

1. Очистка и размачивание

Ноги нужно помыть с мылом, после чего погрузить их в ванночку с подсоленной теплой водой на 15 минут. Небольшое количество соли будет способствовать смягчению болевых ощущений и отшелушиванию. Достаточно будет 1 ст. л. соли на литр воды.

2. Отшелушивание

На этом этапе необходимо сделать ноги более гладкими и мягкими, чего можно добиться за счет физического или химического отшелушивания.

Физический пилинг предполагает выполнение скрабирования с морской солью для мозолистой и сухой кожи. Также подойдет и стандартная обработка пилочкой.

Что касается химии, то пилинг такого типа разрушающе действует на омертвевшие клетки, обновляя и омолаживая кожу.

3. Лечебные процедуры

Лечебное воздействие будет зависеть от индивидуальных проблем и потребностей. Имея дело с сухой и потрескавшейся кожей, лучше использовать бальзам для восстановления и заживления. К слову, использование чистых носков сразу после применения такого средства улучшит впитываемость активных ингредиентов.

Если требуется помощь кутикулам, то применять стоит питательные масла – базовые растительные и эфирные. При необходимости можно использовать и универсальные средства, также стимулирующие рост и укрепление ногтей.

На этом же этапе не будет лишним применение лечебных кремов от различных заболеваний. Например, составы для защиты от грибка или в целях предотвращения обесцвечивания ногтей.

Если ногти стали слишком длинными, то в гигиенических целях можно их постричь. Причем обрезать и подпиливать их следует так, чтобы не оставалось острых углов и заусенцев с последующими рисками врастания.

4. Увлажнение

Увлажняющий крем для ног должен содержать смягчающие ингредиенты, которые помогут удерживать влагу, предотвращая сухость и образование тех же трещин. Еще лучше, если формула будет включать масло ши и масло какао с дополнительными эффектами оздоровления и укрепления.