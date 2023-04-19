 

Отшелушиваем и увлажняем. Как самостоятельно сделать педикюр

19.04.2023, 15:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уход за ногами стоит далеко не на первом месте в деле поддержания красоты. Кожа лица, волосы и маникюр отнимают гораздо больше времени. Тем не менее не стоит забывать о важности педикюра. Сухая и потрескавшаяся кожа вместе с мозолями становится прекрасной средой для размножения бактерий и грибков. Поэтому уход за кожей и ногтями на ногах – это не просто эстетическая задача, но и важное условие профилактики долговременных и трудноизлечимых заболеваний.

В домашних условиях можно сделать педикюр, состоящий из следующих этапов.

1. Очистка и размачивание

Ноги нужно помыть с мылом, после чего погрузить их в ванночку с подсоленной теплой водой на 15 минут. Небольшое количество соли будет способствовать смягчению болевых ощущений и отшелушиванию. Достаточно будет 1 ст. л. соли на литр воды.

2. Отшелушивание

На этом этапе необходимо сделать ноги более гладкими и мягкими, чего можно добиться за счет физического или химического отшелушивания.

Физический пилинг предполагает выполнение скрабирования с морской солью для мозолистой и сухой кожи. Также подойдет и стандартная обработка пилочкой.

Что касается химии, то пилинг такого типа разрушающе действует на омертвевшие клетки, обновляя и омолаживая кожу.

3. Лечебные процедуры

Лечебное воздействие будет зависеть от индивидуальных проблем и потребностей. Имея дело с сухой и потрескавшейся кожей, лучше использовать бальзам для восстановления и заживления. К слову, использование чистых носков сразу после применения такого средства улучшит впитываемость активных ингредиентов.

Если требуется помощь кутикулам, то применять стоит питательные масла – базовые растительные и эфирные. При необходимости можно использовать и универсальные средства, также стимулирующие рост и укрепление ногтей.

На этом же этапе не будет лишним применение лечебных кремов от различных заболеваний. Например, составы для защиты от грибка или в целях предотвращения обесцвечивания ногтей.

Если ногти стали слишком длинными, то в гигиенических целях можно их постричь. Причем обрезать и подпиливать их следует так, чтобы не оставалось острых углов и заусенцев с последующими рисками врастания.

4. Увлажнение

Увлажняющий крем для ног должен содержать смягчающие ингредиенты, которые помогут удерживать влагу, предотвращая сухость и образование тех же трещин. Еще лучше, если формула будет включать масло ши и масло какао с дополнительными эффектами оздоровления и укрепления.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09.20 / Среди тающих льдов Антарктиды нашли «подводную лодку»

18.11.21 / Маникюр и характер: что может сказать о женщине цвет ее ногтей

17.11.22 / Скандалы: Чёрные и белые кассы российских шахмат

24.05.21 / Студия Никиты Михалкова за бюджетные средства снимет фильм о создании вакцины «Спутник V»

18.11.22 / “Алла Борисовна, спасибо, что ушли на пенсию!”: Лолита обратилась к уехавшей из России Пугачевой

02.01.22 / Мнение: Курдско-американский тортик

26.12.22 / Мнение: О скорых арестах российских блогеров… Кого закроют первыми?

12.08.20 / «Я вдруг увидел вокруг себя какой-то мусор и понял, что это мои молитвы»

17.08.22 / Машину развернуло и распластало по дороге: кадры страшного ДТП

08.02.23 / Потребуется новая ампутация: на карьере Костомарова поставлен жирный крест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика