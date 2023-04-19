«Подготовка к крупным поражениям» — бывший аналитик ЦРУ и сторонник Путина объяснил, почему в США допустили утечку секретных документов

За «сливом» разведданных Пентагона стояла группа высокопоставленных чиновников, предположил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, с помощью обнародования этой информации некоторые представители Вашингтона готовят американцев к последствиям внешнеполитических провалов администрации Байдена.

Какая общая картина складывается из того, что вы говорите. То есть, как я понимаю, кто-то вышестоящий…

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Верно.

То есть кто-то — только не позволяйте мне приписывать вам мои слова, Ларри — значительно выше его (Джека Тейшейры, которого обвиняют в утечке секретных документов Пентагона. — ИноТВ) по званию хотел, чтобы эта информация просочилась?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Да. Я не думаю, что изначально это был один человек. Возможно, речь идёт о группе людей, для которой он стал удобным инструментом, тем, кем они могли манипулировать, использовать, чтобы передать сообщение.

Ведь что произошло? Ещё в феврале в разведывательном сообществе поняли, что политика на Украине летит в трубу, что она рухнет. Соединённые Штаты не обладают промышленными возможностями для поддержки ВСУ в полевых условиях. Мы не можем предоставить достаточное количество артиллерийских снарядов, орудий или самолётов.

Это первое. Добавьте к этому то, что произошло в марте и что, на мой взгляд, стало своего рода последним импульсом, который обеспечил утечку. Встреча на высшем уровне между Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином кардинально и беспрецедентно изменила международную ситуацию.

Важно, чтобы люди, которые нас сейчас слушают, понимали, что речь идёт о поворотном моменте. Ничего подобного мы не видели со времён окончания Второй мировой. То, что случилось, нарушило мировой порядок.

Например, до марта, до этой встречи (Си и Путина. — ИноТВ) США поддерживали и снабжали войны в Йемене и Сирии. Цель обеих войн состояла в том, чтобы ударить по Ирану и попытаться его ослабить. После этой встречи Китай способствовал сближению Ирана и Саудовской Аравии. Саудовская Аравия сейчас сотрудничает с Ираном, чтобы остановить войну в Йемене.

Они работают над тем, чтобы остановить войну в Сирии, вернув Башара Асада в Лигу арабских государств. Поэтому, если вы офицер ЦРУ, который руководил этими войнами, то вас подобная картина приводит в ужас. Всё разваливается, полностью разваливается.

И вдобавок ко всему роль американского доллара как резервной валюты идёт на спад. И не одна, а множество стран фактически говорят Соединённым Штатам: «Вы нам не нужны. Мы собираемся заняться собственными проектами».

И на фоне всего этого, на мой взгляд, в некоторых внешнеполитических кругах, среди представителей национальной безопасности, в разведывательных агентствах и в вооружённых силах царит паника. Мы сейчас готовимся к крупным поражениям.

И отчасти причина утечки этой информации состоит в том, чтобы распространить её, дискредитировать (действующую администрацию. — ИноТВ), показать, чем на самом деле занимается Байден, привлечь внимание людей и подготовить их к тому, что я называю «мягкой посадкой». Впрочем, это будет больше походить на «жёсткую посадку», когда реальность вмешается и (станет ясно. — ИноТВ), что мы не смогли остановить Россию на Украине и что РФ полностью превзошла нас как в производстве систем вооружения, так и в области радиоэлектронной борьбы.

Дата публикация 17 апреля 2023 года.