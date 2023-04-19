 

Конвой с американскими дипломатами был обстрелян в Судане

19.04.2023, 15:21, Новости дня
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В Судане был обстрелян автомобильный конвой с американскими дипломатами. Как передаёт NTD, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Блинкен также призвал стороны противостояния в Судане прекратить огонь.

Автомобильный конвой с американскими дипломатами обстреляли в Судане. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции после окончания встречи министров иностранных дел «Большой семёрки» в Японии.

По словам Блинкена, все дипломаты в безопасности и не пострадали в инциденте. При этом он призвал стороны противостояния в Судане прекратить огонь.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: В случае успешного применения прекращения огня на сутки можно будет создать основу для более продолжительной приостановки боевых действий и вернуться к переговорам об их полном прекращении.

Блинкен сообщил, что провёл телефонные переговоры с двумя суданскими генералами, которые возглавляют стороны конфликта. Это Абдель Фаттах аль-Бурхан, руководящий вооружёнными силами, и Мохамед Хамдан Дагало, командующий Силами оперативной поддержки. Последний совершил попытку государственного переворота.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН: Сегодня утром я позвонил генералам аль-Бурхану и Дагало, убеждая их согласиться на 24-часовое прекращение огня. Это позволит суданцам безопасно воссоединиться со своими семьями и получить крайне необходимые предметы первой необходимости.

Ранее на посла Европейского союза в Судане напали в его резиденции. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он написал, что это грубое нарушение Венской конвенции. Подробностей инцидента не уточнил.

В результате боёв между армией Судана и военизированными Силами оперативной поддержки в стране уже погибло около 200 гражданских. Более 18 000 получили ранения в результате авиаударов и боёв в Хартуме и беспорядков по всему Судану.

Борьба за власть уже сорвала переход к гражданскому правлению и вызвала опасения, что может начаться полномасштабная гражданская война.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2023 года.

 


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