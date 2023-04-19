Скандалы: Настя Ивлеева приготовилась к визиту налоговиков

Известный блогер старается застраховаться от подозрений в налоговом правонарушении под названием «дробление бизнеса»

ООО «Ивлеева Продакшн» – это принадлежащее телеведущей рекламное юридическое лицо. Перевод актива на подчинённую, очевидно, связан с попыткой отстраниться от него на фоне налоговых разбирательств в отношении известных блогеров. По данным базы «Контур.Фокус», в 2020–2022 годах компания заработала около 292 млн рублей (заявленная чистая прибыль за три года составила 150 млн рублей), при этом организация ежегодно платит налоги по ставке 6 процентов – на сумму лишь 3–7 млн рублей.

Поскольку «Ивлеева Продакшн» использует упрощённый режим налогообложения, действует пониженная налоговая ставка. Для применения этого режима нужно, чтобы выручка ООО не превышала 164 млн рублей (это лимит для 2022 года, для 2023-го – 188,55 млн, для 2021-го – 150 млн). Компания учреждена в 2020 году.

При этом ещё с 2016 года Анастасия Ивлеева имеет статус индивидуального предпринимателя и занимается той же деятельностью, что и ООО «Ивлеева Продакшн», и именно это обстоятельство может стать основанием для претензий налоговиков. Разделяя финансовые потоки между ИП и ООО, предприниматели намеренно попадают в лимиты для применения упрощённой системы налогообложения: такое «дробление бизнеса» является расхожей, но раздражающей сотрудников налоговой службы незаконной практикой . Лимиты для применения «упрощёнки» у ИП такие же, как у ООО.

ФНС может передавать подобные материалы силовикам, которые возбуждают уголовные дела об уклонении от налогов, что и произошло недавно с коллегой Ивлеевой Валерией Чекалиной.

В марте 2023 года общественный деятель Виталий Бородин, известный требованиями о признании тех или иных селебрити иноагентами, заявил, что Ивлеевой грозит проверка Следственного комитета РФ «на предмет неуплаты налогов». Ивлеева ежегодно входит в списки самых богатых блогеров с доходом в несколько миллионов долларов в год. Карьера девушки стартовала в 2016-2017 годах, когда её, в частности, приняли на работу в качестве ведущей телепередачи «Орёл и решка».

Тарас Подрез

Оригинал материала: “Октагон”