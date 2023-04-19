Рупор тоталитарной пропаганды: Штурм швейной фабрики в Артемовске
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Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" освободили район фабрики "8 марта" в Артемовске.
Противник при отходе подорвал здание.
С потерей противником данного узла обороны, наступление ЧВК "Вагнер" в юго-западной части Артемовска должно ускориться.
Видео от военкоров Харченко и Шилова в лучших сирийских традициях.
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Источник: Colonel Cassad
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