Чебурашка против «Вызова»

Состоялась премьера главного государственного блокбастера: киносказка, политика, мелодрама, бизнес…

Главное в этой ажиотажной премьере слово «первый».

Первый фильм, снятый в космосе. Раньше Тома Круза.

Первый канал в качестве идейного вдохновителя.

И даже партнер фильма — банк «Тинькофф» — тоже очень хотел быть первым и первым отправил в космос свои карты. А второй партнер — «Мегафон» — первым снял рекламный ролик в космосе. И «Мегафон», и «Тинькофф» плавно плывут в невесомости фильма в виде продакт-плейсмента.

Промоушн у картины гигантский. Любая россиянка могла прислать самопробу — монолог пушкинской Татьяны. Испытания, кастинги, тесты. Центрифуга. Коротко ли, долго ли — выбрали актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

Дальше страна с волнением следила за их с космонавтом Антоном Шкаплеровым полетом и возвращением. А реальные покорители космоса переживали, что из-за съемок был сорван график полетных программ, и пришлось продлить на полгода пребывание космонавтов на орбите.

Такие вот вполне мирные первополосные новости.

И вот сразу две премьеры в День космонавтики: торжественная — в Кремле — и зрелищная: с воздушными гимнастами, изображавшими на фоне звездного экрана невесомость под куполом Первого зала кинотеатра «Октябрь».

Наверное, Никита Михалков, когда-то оснастивший Кремлевский дворец съездов современным проекционным оборудованием, огромным экраном и звуковой системой формата Dolby Surround ради показа «Сибирского цирюльника», кусает локти от зависти.

Тем более что к промоушену главного блокбастера страны ожидаемо подключился сам президент. Или фильм… к его промоушену.

Владимир Путин в Кремлевском дворце. Здесь состоялась премьера «Вызова». Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин назвал «Вызов» уникальным событием для мирового кинематографа, благодарил кинокоманду за то, что «здесь мы тоже оказались первыми», и за то, что картина воплощает мечты юного поколения о подвиге».

Подвиг сегодня особенно востребован.

Производство — на широкую ногу:

Первый канал,

Госкорпорация «Роскосмос»,

«Главкосмос»,

Yellow, Black and White,

онлайн-кинотеатр START,

при поддержке Фонда Кино.

Рогозин — среди главных продюсеров.

Говорят о бюджете более миллиарда рублей. Но кто сосчитает его с учетом вклада «Роскосмоса» и рекламы на федеральных каналах?

13 апреля россияне стали получать приглашение купить билет на «Вызов» через рассылку портала Госуслуги. Что-то невиданное.

Сюжет. Евгения Беляева (Юлия Пересильд) — торакальный хирург. После семейной трагедии сосредоточена исключительно на профессии. Поэтому и игнорирует внимание своего неженатого коллеги, голливудского красавца Владислава (Милош Бикович). Но когда на МКС происходит ЧП — в момент аварии серьезно повреждено легкое одного из космонавтов, — выбор падает именно на Женю. Она полетит в космос и сделает небольшую операцию, потому что с травмированным легким космонавт до земли живым не долетит.

Описывать подробно эту историю не имеет никакого смысла. Тем, кто пойдет кино, не хочется портить впечатление. Да и в фильмах подобного рода не сюжетные неожиданности делают погоду. Это аттракционное кино, но со степенно развернутыми во всю ширь мехами русской душевности. От «Моего Дельтоплана» до Анны Герман с ее нежностью под пылинками звезд. Со слезами на глазах Евгении–Юлии, которая и в космос ледяной войдет, и смерть на ходу остановит, и на земле прямой массаж сердца сделает, лишь бы спасти пациента. И ЦУП будет ей стоя аплодировать. Как в театре. А любимый человек протянет через звезды руку помощи: так когда-то в «Легенде № 17» Тарасов мысленно помогал Харламову победить. Вот и красавец Владислав даст конструктивное решение для патовой задачи. Оказывается, он следит за операцией онлайн… по телефону.

Кадр из фильма «Вызов» / «Кинопоиск»

И будет место и подвигу, и сочувствию. И любви. И коньяку для солидных главных конструкторов, которые до последнего сомневались. И большому фильму, в котором отмерено всего вдоволь.

Даже плохой прокурор на короткое время возникнет со своими плохими намерениями, но его быстро урезонят, и с портрета Путин кулак покажет.

За юмор — местами с сильным пережимом — отвечает мама Жени (Елена Валюшкина). Она и прокурора приручит, и дочери во время решительного момента операции в невесомости будет по громкой связи на весь ЦУП диктовать список покупок… с Байкала. У мамы сердце не очень, зачем ей знать про космос. Космос она по телевизору смотрит.

Любопытно, что во многом сценарий (во всяком случае, в своей долгой предполетной экспозиции) зеркалит реальные приключения и испытания режиссера и актеров в «Звездном городке». Космонавт Антон Шкаплеров проводит им экскурсию по модулю, они выясняют множество жизненно важных вопросов: от технических — до устройства туалета и велотренажера, который может пригодиться для операции. И эмоции Юлии Пересильд в космосе не надо играть — это переполняющие ее чувства и переживания. У космонавтов — ее партнеров по фильму — это получается хуже.

А сам фильм зеркалит ожидания гигантской аудитории — народонаселения большой страны, которое хочет «не повторить», но верить, что мы душевны, эмпатичны, готовы не убивать, но жертвовать собой ради других.

Актриса Юлия Пересильд на МКС. Кадр из видеотрансляции

Верить в то, что наш космос по-прежнему впереди планеты всей… и не только на экране.

Шипенко — хороший режиссер, мы это видели и в «Холопе», и в «Салюте-7», и в «Тексте» по объявленному «иноагентом» Глуховскому. И в главном государственном блокбастере он умудряется снять целый ряд хороших эпизодов. Например, высокого градуса эпизоды взлета или бесконечные пролеты Юли с ее вздыбленными волосами по узким коридорам космической станции, захламленным какими-то коробками, деталями, непонятными вещами (космонавты в шутку называют МКС Международным Космическим Складом), ее понятные человеческие рефлексии в моменты встречи с гигантским — уму непостижимым — пространством. Да и все детали, связанные с невесомостью: улетающий из рук стетоскоп, парящие в воздухе капли крови, праздничный ужин на орбите, ракурсы вверх тормашками, сон в спальном мешке, пристегнутом к тонкой (3 см) стенке станции.

«Вызов» — фильм-аттракцион с документальными вставками, с разогретой до кипятка сентиментальностью — в кинотеатрах с 20 апреля.

Кадр из фильма «Вызов» / «Кинопоиск»

Тогда же, 20 апреля, на Startе начнут показывать сериал «Вызов. О фильме, покорившем космос».

Не стоит сравнивать наш «Вызов» с завораживающей визуальной симфонией «Интерстеллара» или с визионерским прорывом «Гравитации». У авторов получилось российское фэнтези про гипотетическую страну, в которой человечность может победить приказ и «инструкторов».

Правда, сами «инструкторы» уже присвоили фильм, переосмыслив его в призыв к подвигу.

Теперь главный вопрос. Обгонит ли «Вызов» в прокате «Чебурашку», собравшего более 7 млрд рублей? Вряд ли.

Тем более что в космосе Чебурашка побывал намного раньше «Вызова».

Лариса Малюкова,

обозреватель «Новой газеты»

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