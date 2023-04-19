 

В Великобритании сохраняется самая высокая инфляция в Западной Европе

19.04.2023, 14:55, Разное
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Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) сообщает, что уровень инфляции в стране в марте составил 10,1%. Это самый высокий показатель среди стран Западной Европы и стран G7.

Уровень инфляции в Великобритании достиг максимума в 11,1% в октябре 2022 года, что стало рекордом за 41 год. С тех пор он неуклонно и медленно снижался. Экономисты лондонского Сити прогнозировали, что в марте он снизится до 9,8%. Отчет ONS показывает, что расходы на жилье и коммунальные услуги выросли на самый высокий процент – 26,1%. В марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 19,2% по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким ростом с августа 1977 года. Наиболее значительно выросли цены на хлебобулочные изделия и крупы – на 19,4%. Это самый высокий показатель с начала сбора данных, то есть с января 1989 года. Также подорожали фрукты, кондитерские изделия и шоколад.

Эксперты прогнозируют, что Банк Англии, учитывая высокий уровень инфляции, повысит процентную ставку на своем следующем заседании 11 мая. В марте Банк Англии повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, доведя их до 4,25%.


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