Жидкий консилер, румяна кораллового цвета и матовые губы: пошаговое руководство по макияжу для зрелой кожи

Зрелая кожа требует более тщательного ухода, ей нужно уделять больше времени. Поэтому перед нанесением макияжа поверхность кожи необходимо подготовить, очистить и увлажнить. Далее рекомендуется воспользоваться советами, которые помогут вам сделать потрясающий макияж. С пошаговым руководством по нанесению вы можете ознакомиться в этой статье.

1. Основа

Обязательно выбирайте мягкий тональный крем на водной основе. В зрелом возрасте следует всячески избегать пересушивания кожи, чтобы наделить ее естественным и привлекательным природным блеском. Постарайтесь распределить основу максимально равномерно по поверхности кожи. Не забывайте о том, что обрабатывать нужно не только лицо, но и шею, чтобы не было резкого перехода и эффекта маски.

2. Консилер

Возьмите жидкий консилер персикового цвета. Нанесите немного на нижние веки, а также у крыльев носа. Светлые оттенки помогут замаскировать темные круги под глазами, а также спрятать носогубные складки. Лицо будет выглядеть свежим и здоровым, цвет станет просто потрясающим.

3. Румяна

остановите свой выбор на румянах кораллового цвета, поскольку этот тон максимально освежает лицо и корректирует его форму. Моделирование однозначно произойдет, если вы нанесете румяна на скулы, затем подниметесь выше к вискам и чуть повыше бровей. Оттенок по бокам помогает шире открыть глаза и сделать взгляд сияющим.

4. Пудра

Речь идет о компактной или рассыпчатой пудре, которую необходимо нанести тонким слоем на поверхность лица. Старайтесь не переборщить, но в то же время не оставляйте слишком много жирного блеска. Умеренное нанесение тонким слоем будет оптимальным вариантом. Если вам показалось, что под слоем пудры цвет румян стал более блеклым, можете нанести их повторно.

5. Оформление век

Нанесите тени на верхние веки. Помните о том, что максимально ярким должен быть цвет теней на середине век. Можно использовать перламутровые тени, если мечтаете добавить больше блеска. Либо остановите свой выбор на матовых тенях, нанести которые нужно максимально аккуратно. После проведите стрелку черным (ее можно слегка растушевать) или коричневым карандашом над ресницами и продлите ее по внешним краям, слегка приподняв вверх в сторону виска.

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Возьмите серо-фиолетовые тени и нанесите их на верхние веки поверх стрелки. Затем возьмите тени бежевого оттенка и нанесите на внутренние уголки верхних век, нижние веки также накрасьте серо-фиолетовыми тенями, также начиная с внутренних уголков глаз. Вы можете выбрать другие оттенки, но внутренняя часть глаза должна быть несколько осветлена, а тон верхних и нижних теней должен совпадать (или удачно гармонировать).

6. Переход от линии роста ресниц к бровям

Вы можете нанести сверху черную тонкую стрелку жидкой подводкой (по желанию), поскольку она хорошо открывает глаза. Сверху над стрелкой у вас уже есть серо-фиолетовые оттенки, поверх которых вы можете нанести более светлые тени и продолжить покрыть ими поверхность всего века вплоть до начала линии бровей. Сделайте это по центру, не дохода до внешнего края верхнего века.

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7. Ресницы

Возьмите тушь (удлиняющую и прибавляющую объем) и слегка подкрасьте ресницы. Покройте тушью верхние и нижние (нижние – по желанию) ресницы, отделив каждую ресничку, чтобы все вместе они выглядели пышным веночком. При желании можно нанести стрелку по нижнему веку (ватерлинии), тогда нижние ресницы будут визуально казаться длиннее.

8. Брови

Подкрасьте брови карандашом, который соответствует тону ваших волос. Можете использовать цвет на тон светлее, но ни в коем случае не темнее. Чрезмерно темные или черные брови мгновенно визуально прибавят вам несколько лишних лет и сделают лицо мрачным.

9. Губы

Пройдитесь по контурам губ карандашом (можете использовать оттенок чуть темнее тона помады), а затем покройте их поверхность матовой нюдовой помадой. Умеренность в блеске и натуральность оттенков помогут вам выглядеть моложе.