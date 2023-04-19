“Могавк” – стрижка, для женщин, любящих эксперименты: разновидности для кудрявых волос

В этом сезоне в тренде женская стрижка «могавк». Речь идет о прическе, основой которой является ирокез. Сочетание кудрей с ирокезом выглядит стильно, креативно и эффектно. Только самые модные и экспрессивные женщины могут выбирать такую модель прически. Наверняка вы относитесь к этой категории, поэтому выбирайте вариант из представленных ниже, чтобы всегда находиться в потрясающем виде и форме.

С мелированием

Очень оригинальная идея прически «могавк» для женщин, которым импонирует сочетание андерката с длинными вьющимися волосами по бокам. Отделите боковые зоны выбритой линией с двух или одной стороны.

Осветлите несколько прядей волос сверху, такой вариант будет смотреться просто потрясающе.

Фиолетовая страсть

Не стоит думать, что прическа «могавк» является исключительно мужской. Обратите внимание на вариант с наличием фиолетовых прядей и на то, насколько стильно и женственно смотрится эта стрижка. Длина волос сверху может варьироваться от нескольких сантиментов до нескольких десятков сантиметров, все зависит от вашего выбора. В любом варианте прическа будет смотреться креативно и привлекательно.

Блонд

Очень стильно смотрится «могавк» на светлых волосах. Вы можете осветлить верхнюю часть, всю поверхность головы или оставить все так, как есть, если от природы является блондинкой.

Укладка также не займет много времени. Нужно просто помыть голову и дать волосам высохнуть естественным способом.

С перьями в черном цвете

Также креативная идея, которая никого не оставит равнодушным. Техника стрижки перьями придаст прическе экстравагантную форму, а черный цвет подчеркнет контраст между верхней и боковыми зонами.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Оригинальная «шатенка»

Если вы от природы шатенка и обладательница кудрявых волос, вам невероятно повезло. Оставьте сверху достаточно большую длину, чтобы локоны имели возможность сформироваться в красивые кольца, снимите длину по бокам и будете выглядеть просто неотразимо. Преимуществом является то, что вы можете оставить натуральный цвет волос, не используя техники окрашивания. Простота и невероятная красота – вот характеристика данной стрижки.

Эксцентричный «могавк»

Если вы не решаетесь сбрить волосы по бокам, но впечатлены прической «могавк», оставьте на боковых зонах чуть больше длины. Также можете сделать контуры четче, а волосы сверху оставьте более длинными (в том числе и челку). Прическа станет невероятно привлекательной и оригинальной, женственной и эффектной.

С плавным переходом

Очень стильная прическа с оригинальным оттенком. Во-первых, нет резкого перехода от относительно длинных волос до андерката, что делает стрижку более нежной и женственной. Есть четкий контур с бакенбардами и невероятная копна волос сверху максимально естественного тона. Можно использовать технику балаяж, которая наделит волосы привлекательным переливом естественных оттенков. Локоны выглядят так, словно их ласково коснулись солнечные лучи, а форма подчеркивает красоту натуральных локонов. Плюсом является и то, что прическа максимально практичная и не требует длительной укладки.