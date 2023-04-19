Мнение: «Достаточно развитая технология неотличима от волшебства»

Я люблю научную фантастику. Однако если в инопланетные звездолёты я ещё готов был поверить, то сюжетные ветки про хакеров раньше казались мне эдаким украшательством, чем-то типа магии с вампирами у Сергея Лукьяненко. Я был уверен, что в реальном мире никаких хакеров нет — точнее, есть, но совершенно не в том романтическо-всесильном облике, как в книгах и фильмах. Для меня хакеры проходили по тому же разряду, что и орки с эльфами, например — мы знаем, что никаких орков с эльфами нет, но если мы хотим получить удовольствие от чтения «Властелина колец», нам придётся на время чтения книги притвориться, будто они есть.

Позже, когда я начал заниматься стрельбой, для меня аналогичным образом потускла магия вестернов. Я осознал, что удивительная меткость ковбоев — художественное преувеличение, которое нельзя объяснить ни удачей, ни тренировками, ни природным талантом. Человек из плоти и крови не способен класть пули настолько аккуратно, тем более из седла скачущей во весь опор лошади: это преувеличение сценаристов.

Вот и хакеры представлялись мне вымышленными персонажами. Со мной сыграло дурную шутку моё близкое знакомство с компьютерами. Детально понимая, как именно происходит взлом, через какие дыры проникает хакер, и какой конкретно код на ассемблере он пишет, я листал соответствующие фрагменты из книг с той вежливой внимательной улыбкой, которую мы надеваем на лицо, когда видим, что наш собеседник врёт. Ну в самом деле: как могут хакеры навредить обычному человеку? Модем выключил, телефонный провод из гнезда вынул, и всё, никакие хакеры тебе не страшны…

По мере развития компьютерной отрасли мне постепенно становилось ясно, что научные фантасты были правы, а я — ошибался. Модем уже так просто не отключить — интернет постепенно поглотил всё и вся, выстроив параллельный виртуальный мир, в котором мы с вами работаем, разговариваем и храним деньги с прочими ценностями. А в этом виртуальном мире хакеры всесильны — уже почти до такой степени, как в фильмах, играх и в художественной литературе.

Сейчас у нас идёт прокси-война с США. Один из фронтов — хакерский. А один из участков этого фронта — телефонное мошенничество. Американцы постоянно атакуют с нас сопредельных оккупированных территорий, где им несложно навербовать русскоговорящих, чтобы те выманивали деньги у россиян. При этом, как показывают последние события, количество постепенно переходит в качество. Натренировавшись на обычном мошенничестве, американцы пробуют свои силы в терактах. Если можно убедить жертву отправить миллион рублей на другой счёт, можно также убедить её отнести куда-нибудь опасный свёрток: не объясняя, разумеется, что именно находится внутри. Недавнюю историю с терактом в Петербурге вы все помните. Однако в конце прошлого лета был и более чистый случай, когда американцы использовали не своего явного пособника, а случайного человека. Выманив у пенсионерки деньги, телефонные мошенники приказали ей облить бензином машину сотрудника Генштаба и поджечь её. Пенсионерка выполнила приказ.

Государство пытается с телефонными мошенниками, — или, точнее, с телефонными гипнотизёрами, — бороться. Свежая новость — начали работать с Белоруссией, транзитом через которую к нам идёт треть вражеских звонков (ссылка). Конечно, это всё правильно и хорошо, но технический прогресс так просто не остановить. К примеру, следующий очевидный шаг для телефонных мошенников — подключить к звонкам ИИ, чтобы ковровым методом собирать информацию о внушаемых людях. Подобные нововведения могут теоретически увеличить эффективность работы врагов в десятки и сотни раз.

Разумеется, развиваются и другие направления хакерства. С каждым годом мы всё глубже вплавливаемся в интернет. Как следствие, перед хакерами открываются всё новые и новые возможности для взлома, а потенциальная добыча становится всё жирнее и жирнее.

Оглянитесь вокруг. Если вы дома или в офисе, вы видите вокруг стены, окна и двери. Вы примерно понимаете, как преступник может к вам проникнуть, поэтому входная дверь заперта на ключ, а всё ценное лежит или в сейфе, или вообще в другом месте — в банковской ячейке, например.

Теперь представьте, что картина та же, вот только вы постоянно пьяны, а в вашем доме всегда полно таких же пьяных гостей. Замок на двери давно выбит для удобства, а ценности случайным образом разбросаны на видных местах. Балкон всегда открыт, а к балкону примыкает комфортная пожарная лестница, начинающаяся прямо от уровня асфальта. Представили? Вот так с точки зрения хакера выглядят компьютеры обывателей, то есть обычных граждан или обычных офисных работников. Обыватели беспечны, а их ценности — доступ к банковским счетам, например — совершенно не защищены. При этом особенно дырявы крупные организации, так как там не только экономят на сисадминах, но и выдают им птичьи полномочия, из-за которых сисадмины не могут даже нормально настроить доступы к секретам. Когда я читаю, что у очередной корпорации украли базу с миллионом записей о клиентах, я совершенно не удивляюсь. Сейчас всё настолько плохо защищено, что даже начинающему хакеру обычно достаточно протянуть руку и взять. (Взять и не попасться значительно сложнее, но это уже отдельный вопрос).

Если всё будет развиваться примерно в том же направлении, пожалуй, скоро явью станет не только научная фантастика, но и фэнтези. Потому что, если сейчас мы ходим снаружи виртуальных миров, заглядывая в них через окошко смартфона, то через некоторое время мы так или иначе переселимся туда целиком. А в виртуальных мирах законы физики не действуют и, следовательно, перед магией — модераторской и хакерской — обыватели будут там совершенно беззащитны.