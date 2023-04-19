 

Российскую делегацию не пригласили на открытие памятника Мичурину в Японии

19.04.2023, 14:13, Разное
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Российская делегация не будет допущена на церемонию открытия памятника селекционеру Ивану Мичурину в Императорском саду в Токио.

Официальная нота от МИД Японии была передана чрезвычайному и полномочному послу РФ в стране Михаилу Галузину.

Война в Украине– В то время, когда Россия проводит агрессивную политику на территории Украины, а также отказывается возвращать Японии её северные территории (Курильские острова), мы считаем нецелесообразным приглашать её представителя на торжественное и знаковое для нашей страны мероприятие, – говорится в пресс-релизе на сайте внешнеполитического ведомства страны.

В посольстве России в Японии подтвердили получение ноты и пообещали жёстко ответить на провокацию.

– Мы уже разработали комплекс мер. Во-первых, всем японским дипломатам запретят посещать Мичуринск и Академию Тимирязева, а также Россия прекратит поставлять в Японию вишнёвые саженцы, – пояснил пресс-атташе российского посольства.

Селекционер Иван Мичурин считается создателем японской сакуры и очень уважаем в Японии. Именно из России в 1882 году сакуровед Масаки Ниси привёз первые саженцы растения в Страну восходящего солнца.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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