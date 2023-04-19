 

Депутат ГД Сергей Колунов: Серпуховский лифтовый завод набирает мощности

19.04.2023, 14:10, Новости дня
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“Серпуховский завод – один из самых современных и крупных”, – сказал Колунов. Он также добавил, что предприятие сейчас переживает новый этап развития. Планируется, что в ближайшее время его производственные мощности кратно увеличатся и уже к концу года здесь соберут пять тысяч лифтов.

Колунов отметил, что Серпуховский лифтостроительный завод на данный момент является единственным предприятием в стране, где будут массово выпускать высокоскоростные лифты. Депутат выразил поддержку российским производителям, которые способствуют замене импортных товаров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на серпуховском заводе работает 150 человек. “Производство было запущено в декабре прошлого года – за это время произведено 450 лифтов”, – прокомментировал он.

СЛЗ – один из 150 приоритетных проектов по импортозамещению в Московской области. Объем инвестиций в завод составляет 2 млрд рублей.

В Московской области проводится одна из самых масштабных программа капремонта и замены лифтового оборудования в России. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе уже не осталось лифтов старше 25 лет.


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