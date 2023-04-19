Скандалы: Ростовский спрут

На Дону вскрыли опг судей и силовиков

Беспрецедентный коррупционный скандал раскручивается в Ростове-на-Дону. В данном случае это не преувеличение. Вряд ли можно найти другой случай, когда обыски разом проводятся в шести судах, вплоть до областного, а главный судья региона оказывается под домашним арестом и уходит в отставку. Но самое главное, что это, похоже, только начало. И чем дальше, тем больше интересного станет известно о работе ростовских служителей Фемиды и правоохранителей.

То, что многие в Ростове, включая самих участников нынешней истории, считали невозможным, произошло 3 апреля. Утром чекисты вошли в служебные кабинеты председателя Ростовского областного суда Елены Золотарёвой и её заместительницы, председателя областного совета судей Татьяны Юровой.

У обеих провели обыски, при этом у Юровой также обыскали жильё. Как сообщалось, у неё изъяли 200 млн рублей наличными, швейцарские часы, а также одежду Gucci и Louis Vuitton. На следующий день Елена Золотарёва подала заявление об отставке, после чего её поместили под домашний арест. Тем временем задержанного начальника Управления Судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского отправили в СИЗО. Одновременно обыски прошли в домах ещё некоторых ростовских судей, а также в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и Советском судах Ростова-на-Дону и в нескольких областных.

Официально о подоплёке дела ростовских судей пока что не сообщается. Вероятно, свою роль играет особый статус судей, позволяющий им оставаться над законом. Надо сказать, что местные служители Фемиды пользовались им в полной мере. В 2014 году выглядевший смертельно пьяным обладатель статуса судьи Валерий Будаев в центре Ростова разнёс своим джипом уличный ларёк, задавив зашедшего туда за фруктами пожилого профессора ЮФУ Владислава Смирнова, после чего обмочился и попытался скрыться. В итоге он не понёс никакого наказания и остался на свободе.

64-летняя Елена Золотарёва компрометирующих вольностей себе не позволяла. Похожая на отличницу-заучку, она много лет тихо, но непреклонно строила свою карьеру, в 2015 году достигнув поста председателя облсуда. Если верить сообщениям местной прессы, венцом всего этого многолетнего карабканья наверх стал настоящий конвейер по вынесению «нужных» судебных решений, к участию в котором подтянули многие суды региона. «По предварительным показаниям Рощевского, схему возглавляла Золотарёва. Именно она «называла суммы и давала добро», – передаёт портал 161.ru. Как уточняют журналисты, уже возбуждено семь уголовных дел по статьям «Мошенничество», «Получение взятки», «Злоупотребление полномочиями».

Своим закон не писан

Сейчас в Ростове все разговоры о том, что же могло послужить причиной для зачистки в судах. О том, что происходит в них, в Москву писали годами. Неужели допекло?

«Наша Версия» уже писала, что одним из возможных поводов внимательнее присмотреться к работе донских судей могло стать нашумевшее дело «о золотом песке». В 2012 году в Ростове начали строить гигантский стадион, предназначенный для проведения матчей чемпионата мира по футболу – 2018. О том, скольким причастным к возведению «Ростов Арены» она помогла обеспечить внуков, наверняка ещё напишут – на стройке, обошедшейся бюджету в 20 млрд рублей, грели руки кто только мог. Публичной стала пока что одна история. Как выяснили правоохранители, во время строительства стадиона вместо положенного по проекту песка использовали менее качественный. Это позволило украсть 83 млн рублей. Первым был задержан министр строительства области Николай Безуглов. Затем оперативники пришли к директору «Ростов­облстройзаказчика» Сергею Мищенко. Наконец, в апреле 2019 года столичные чекисты, раскручивавшие дело «о золотом песке», постучались в ворота особняка вице-губернатора Сергея Сидаша. Фото с обыска, демонстрировавшие богатство и китч (множество дорогих часов, портрет Сидаша в мундире XIX века), тогда обошли многие СМИ и явно были слиты в прессу не просто так – готовился показательный процесс. Однако ростовский суд, на голубом глазу признав Сидаша виновным, приговорил его к четырём годам лишения свободы условно. Если верить слухам, такое возмутительное решение чекисты восприняли как пощёчину. Так всё и завертелось.

Уточним, что это лишь одна из версий – судебных приговоров по громким делам, ввергавших в оторопь не только рядовых ростовчан, но и прокуроров, было столько, что не перечислить. В декабре 2021 года Ворошиловский районный суд огласил решение по нашумевшему «делу архитекторов». В феврале 2019 года следователи задержали главного архитектора области Алексея Полянского и главного архитектора Ростова Романа Илюгина. Им инкриминировалась незаконная выдача разрешений на строительство многоэтажек, сопровождавшееся обманом покупателей квартир. Расследование довели до конца, однако суд оправдал Илюгина. Прокуратура опротестовала решение, однако во второй раз суд, признав архитектора виновным, приговорил его к трём годам условно.

Главный вопрос – насколько далеко зайдут те, кто раскручивает сейчас щупальца ростовского спрута? Ведь правоохранительная система работает комплексно. За вынесением приговоров наблюдают прокуратуры – точно ли они обжаловали все странные решения?

Не меньшее возмущение вызвал приговор по делу дочери экс-мэра Ростова Михаила Чернышёва, пересевшего в кресло депутата Госдумы. Ранее она была уличена в махинациях с земельными участками – дочка мэра, пользуясь авторитетом фамилии, переоформляла на себя землю в пригороде областной столицы. Ущерб по делу составил 45 млн рублей, однако за свои схемы Ольга Чернышёва получила всего два года условно. Правда, остались гражданские иски о возмещении ущерба. Тогда, не желая платить, она быстро распродала имущество и объявила себя банкротом, после чего вновь оказалась на скамье подсудимых – уже по обвинению в преднамеренном банкротстве. И что же? На этот раз дочь экс-мэра приговорили к трём годам – естественно, тоже условно.

А было ещё немало других дел, где на фоне суровых приговоров подсудимым «из народа» уличённые в превышении полномочий и мздоимстве чиновники отделывались максимум лёгким испугом. Потому, видимо, недаром обвиняемую в злоупотреблении служебным положением экс-главу минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую, много лет выходившую сухой из любой мутной воды, решили от греха подальше судить в соседнем Краснодарском крае.

Круговая порука и общий интерес

Самое интересное во всей этой истории то, что её основное повествование, похоже, только начинается. 11 апреля чекисты вместе со следователями разом провели 85 (!) обысков в ростовском городском управлении полиции и пяти райотделах. По их итогам были задержаны около 30 полицейских, включая заместителя начальника областного управлении милиции общественной безопасности. По сообщению официального представителя МВД Ирины Волк, они подозреваются в «организации деятельности преступного сообщества». Говоря проще, с 2015 года стражи порядка обкладывали данью владельцев ларьков и магазинов, собрав 25 млн рублей. При чём тут судьи? Уже появляются подробности: силовики и служители Фемиды могли работать в паре. Если кто-то из коммерсантов артачился, не хотел платить и пытался жаловаться, на него заводили уголовное дело, за которым следовал показательно строгий приговор. Как говорится, ничего личного – просто бизнес.

Главный вопрос – насколько далеко зайдут те, кто раскручивает сейчас щупальца ростовского спрута? Ведь правоохранительная система работает комплексно. За вынесением приговоров наблюдают прокуратуры – точно ли они обжаловали все странные решения? А если нет, то почему? Да и судьи перед назначением проходят тщательную проверку силами местных спецслужбистов. Неужели никогда не возникал вопрос о том, как работает система? Недавно, кстати, случилась курьёзная история. Кто-то из студентов местного юрфака снял на телефон выступление преподавательницы, решившей поделиться, во сколько обойдётся получение должности судьи. Выходило, что за экзамен нужно отдать 5 млн рублей, а за положительную рекомендацию Квалификационной коллегии ещё 7 миллионов. Деньги немалые, поясняла она, потому многие берут кредиты под залог квартиры. Но ничего, за два-три года сумма отбивается полностью. Не исключено, что прошерстят и адвокатскую палату – предполагается, что именно защитники носили судьям требуемые суммы. «Например, изменить арест на домашний арест стоило 12 млн рублей. Такие факты уже задокументированы», – констатирует портал 1rnd.ru.

Тем временем

К 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 30 млн рублей приговорил Центральный суд Барнаула бывшего судью арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова. Как установило следствие, он получал взятки за принятие «нужных» решений по делам о банкротстве. За каждое из четырёх решений Городов получил по полмиллиона рублей, кроме того, в качестве благодарности ему по сниженной цене продали Toyota Land Cruiser Prado.

Примечательно, что в 2020 году уже были осуждены двое судей того же арбитражного суда – Владислав Колесников и Руслан Тэрри. Они получили по семь лет лишения свободы. Первый обвинялся в получении взятки в 800 тыс. рублей, второй – в посредничестве при передаче взятки.

Андрей Тузлов

Оригинал материала: “Наша Версия”