Рупор тоталитарной пропаганды: АЭС за юани

Новости дедолларизации.

Бангладеш заплатит за российскую помощь в строительстве атомной электростанции "Руппур" не в долларах (как планировалось до начала СВО), а в юанях (в эквиваленте 300 миллионов долларов).

АЭС строится в кредит за 12,6 млрд. долларов. Бангладеш будет его гасить в течение 20 лет с равными платежами каждые 6 месяцев. Видимо уже в юанях.

Примечательно, но данное решение властей Бангладеш пришло на фоне того, что российская банковская система уже сейчас испытывает недостаток юаней, что говорит о структурности последствий ухода от доллара. Ранее экзотический юань все прочнее становится одной из основных валют для РФ.

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