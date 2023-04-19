Увидеть Москву и умереть

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19.04.2023, 13:48, Разное
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Турпоток в Россию на фоне конфликта в Украине сократился на 95%. Возместить потери надеются за счет иранцев и китайцев.

В 2022 году число организованных иностранных туристов в РФ упало на 95%. Об этом сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе. По ее словам, «для увеличения зарубежного турпотока необходимо запустить электронные визы и решить вопрос с возможностью расплачиваться картами на территории страны».

За весь прошлый год в Россию приехало лишь 200 тысяч туристов из-за рубежа, что почти на пять млн меньше, чем в допандемийном 2019-м. Среди лидеров — граждане Ирана, Турции, Германии и Казахстана.

Эксперты полагают, что туристический поток в РФ может восстановиться не более чем на 30% от показателей 2019 года. Причина заключается в снижении количества прямых рейсов, и как следствие — удорожание поездок в Россию. Сегодня российские туроператоры делают основную ставку на китайских туристов, поскольку в феврале 2022 года Китай возобновил групповой туризм в 20 стран, в том числе в Россию; предполагалось, что туры будут организованы в формате «авиабилет + отель».

К слову, еще в начале февраля РБК со ссылкой на Ассоциацию туроператоров РФ (АТОР) сообщал, что бизнес ожидает прибытия первых туристических групп из Китая в феврале-марте. Тогда же стало известно, что

в Санкт-Петербурге разрабатывают обучающие программы: чтобы в гостиничный номер можно было заказать зеленый чай, а на завтраке была специальная станция с лапшой.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

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Источник: Новая газета


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