 

Мнение: Взаимное признание

19.04.2023, 13:45, Разное
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Вчера Пашинян сделал крайне знаковое заявление, предложив взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана по состоянию на момент распада СССР. То есть – Нагорный Карабах в составе Азербайджана.

Однако с точки зрения Азербайджана такое заявление может уже запоздать. Нагорный Карабах и так фактически стал азербайджанским. Баку может поставить точку, взяв под контроль Лачинский коридор, который сегодня существует только благодаря миротворцам из России. Но их пребывание на территории Нагорного Карабаха ограничено пятью годами, и не факт, что соглашение будет продлено.

Теперь вопрос стоит о принадлежности Сюникского коридора (он же Зангезур) – территории Армении, отделяющей Нахичеванскую область от Азербайджана. Пашинян пытается зафиксировать ее принадлежность Армении, что в Баку теперь рассматривают как временное явление.

Поэтому в Баку могут отнестись к заявлению Пашиняна с пониманием, но не более того. Азербайджан сегодня в статусе победителя в войне, и хочет укрепить достигнутые результаты. А по возможности – увеличить их.

Армения сегодня ищет внешнего спонсора, способного гарантировать ее целостность. Тот, кто даст такие гарантии, тот и станет ее союзником. Россия по известным причинам может дать гарантии только на словах, других возможностей у нее нет. Поэтому идет поиск гарантов на стороне.

Источник: Эль Мюрид


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