 

Мнение: «Охранная грамота»?

19.04.2023, 13:40, Разное
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Блогер Дмитрий Медведев, , трудоустроенный зампредом Совбеза России, снова оживился. Похоже, взять на вооружение старинное правило маститых писателей «ни дня без строчки».

Вчера написал про «лживых тварей» – министров иностранных дел G7.


Отсюда

Сегодня с утра попугал южнокорейцев, мол «интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнёров из КНДР?»


Отсюда

Но критиковать Медведева отныне нельзя. Потому что у него, как и у всего российского чиновничества появилась «охранная грамота» от Верховного Суда России. Публичная критика чиновничества сегодня вполне может стать основанием для уголовного преследования по ст. 319 УК.


Отсюда

Но мне интересно, а сочувствовать Медведеву, переживать за него еще можно? Или уже тоже нельзя?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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