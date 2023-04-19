 

Аргентинский игрок РПЛ заявил о своем желание получить российское гражданство

19.04.2023, 13:35, Разное
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Полузащитник “Крыльев Советов” из Аргентины Бенхамин Гарре пояснил о своём желании стать россиянином. Его слова передает “Чемпионат”.

“Для меня получение российского паспорта – не проблема. Футбол непредсказуем. Не исключено, что я мог бы провести много лет, живя в России”, – заявил он. Российский паспорт, по словам спортсмена, стал бы для него большим подспорьем.

Гарре подписал контракт с “Крыльями Советов” 20 января 2023 года. Он будет действовать до июня 2026 года.

Ранее Гленн Бейл упоминал, что может получить российское гражданство. Голландский защитник заявлял, что рассмотрит такую возможность, если “Крылья Советов” предложат ему продлить контракт.


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