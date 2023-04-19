 

В Балашихе мать убила ребенка и покончила жизнь самоубийством

19.04.2023, 12:50, Новости дня
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39-летняя женщина покончила жизнь самоубийством в Балашихе ночью 18 апреля. После случившегося полиция занялась поиском ее ребенка – 3-летнюю девочку нигде не могли найти. Об этом сообщает телеканал 360.

По данным RT, было даже возбуждено уголовное дело и привлекли к поискам “ЛизаАлерт”. В итоге тело девочки обнаружили на козырьке дома, в трещине. Судя по всему, женщина сначала убила ребенка, а затем совершила самоубийство.

Кадры с места событий оказались в распоряжении Пятого канала.


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