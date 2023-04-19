 

“Я выбрал себе жену!”: Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской

19.04.2023, 12:50, Разное
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Николаю Баскову идет 47-й год. Любови Успенской – 69. Каждый из них уже побывал в браке, обжегся и стал мудрее. Так может, им сойтись? Вот была бы красивая пара! Затмили бы Аллу Пугачеву с ее пятым мужем-иноагентом! У тех 27-летняя разница в возрасте, а у Коли и Любы было бы всего 23. О возможности такого красивого союза корреспондент “Дни.ру” прямо спросил “золотой голос страны” на грандиозной пре-пати музыкальной премии “RU.TV”.

После выхода дуэта Успенской и Баскова “Большая любовь” поползли слухи что-де большая любовь у них и по ту сторону рампы. “Телефон у меня не умолкает, – признается Николай. – А всего из-за Любы! Хотя мы с ней просто дружим!”

“Любовь Залмановна всегда по-родственному дышит в мой адрес, – пояснил Басков. – Нас связывает и котенок, которого я ей подарил (весной 2022-го его кошка Шанель породы скоттиш-фолд родила котят Ники и Кети, одного из которых певец и подарил коллеге – Прим. ред.), и совместное творчество. А пресса кричит, будто бы я уже выбрал себе жену и решил жениться на Успенской!”

По мнению Баскова, Успенской “уже давно не надо никого искать”. “Если бы она хотела, то всегда была бы с кем-то”, – пояснил он. Успенская, напомним, была замужем уже четыре раза. И пока больше не собирается. Баскова, который оформил развод в 2008-м, холостяцкая жизнь тоже не тяготит. “Ди Каприо (48 лет. – Прим. ред.) не женат, Киану Ривз (58 лет. – Прим. ред.) тоже, – оправдывается он. – Я хоть и завидный жених, но очень непросто найти вторую половину!”


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