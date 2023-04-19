Собянин похвастался увеличившимся числом миллиардеров-москвичей

Антироссийские санкции только помогли Москве увеличить ВВП и индексы промышленного производства, а жителям столицы существенно улучшить своё благосостояние.

Об этом в интервью телеканалу «Москва-24» сообщил мэр города Сергей Собянин.

– Я лично вообще вижу от санкций только пользу. Посмотрите вокруг, мы завершили новую кольцевую линию метро, строятся новые станции подземки и МЦД, новые развязки, недвижимость постоянно растёт в цене, значит, есть спрос. Это реальные показатели, – отметил градоначальник.

Ещё одним маркером благополучия, по мнению мэра, стали данные рейтинга «Богатейшие города мира 2023», составленного компаниями Henley & Partners и New World Wealth – в исследовании Москва вошла в мировой топ-10 по числу миллиардеров.

– Даже наши недруги признают наши успехи, и то, по моему скромному мнению, Москва входит в топ-5, – заверил Собянин. – Вы же понимаете, что некоторые активы могут быть записаны на родственников, любовниц, подставных лиц, что-то прячут из-за санкций, но в любом случае надо стремиться к первенству в этом рейтинге, но для меня главным является положительный экономический климат, позволяющий москвичам постоянно увеличивать свои доходы.

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