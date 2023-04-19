Белый деним, спорт-шик и забавные рисунки: как и с чем носить джинсовые шорты этим летом

В нынешнем сезоне в тренде джинсовые шорты. Этот предмет одежды однозначно украсит ваш образ, сделает его креативным, целостным и неимоверно привлекательным. Очень важно правильно стилизовать шорты, чтобы они гармонично сочетались с остальной одеждой и обувью. О том, как подобрать наряд с джинсовыми шортами, пойдет речь в данной статье.

С летним цветным топом

Наступила весна и не за горами лето, и цветные вещи становятся все более актуальными. Когда на улице тепло и светит солнце, хочется сделать образ ярким и веселым. У вас это получится, если вы соедините джинсовые шорты и топ с принтами в один комплект. Обувь можно подбирать по своему усмотрению, главное, чтобы все предметы одежды и обуви гармонично сочетались и составляли целостный комплект.

С классической белой рубашкой на пуговицах

Очень стильное сочетание, которое, во-первых, является универсальным и может использоваться для любого выхода. Во-вторых, удобным, поскольку вы можете расстегнуть несколько пуговиц на рубашке сверху или внизу, завязать ее на поясе или заправить одну полочку, таким образом превратив обычную рубашку в асимметричный предмет одежды. В-третьих, это просто красиво, нежно и женственно, а также свежо и привлекательно.

С черной рубашкой

Отличный выбор, поскольку черный верх и джинсовые шорты являются идеальным сочетанием. Выбор фасона топа зависит от вашего вкуса, наверняка любой вариант будет удачным. Рекомендуется подобрать обувь черного цвета, так образ сразу станет законченным и целостным. Практичность, красота и элегантность — вот характеристики данного лука.

Цветные шорты

Джинсовые шорты не обязательно должны быть изготовлены из традиционного синего денима. Вы можете выбрать цветную ткань, которая будет смотреться весной и летом максимально привлекательно. Постарайтесь подобрать другие предметы одежды (имеется в виду верх и обувь), отдав предпочтение однотонным (монохромным) вариантам или менее цветным и ярким, чтобы не перегружать лук и оставить в качестве акцента именно шорты, а не сделать пестрым весь наряд.

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Белый деним

Отличный выбор, если вы хотите превратить свой комплект одежды в нарядный. Вы можете оставить белыми одни шорты и подобрать топ другого цвета (можно использовать цветные материалы). Отличным решением станет отдать предпочтение такому же белому цвету верха, в этом случае комплект будет выглядеть свежо, аккуратно и необычайно нежно. Белая обувь гармонично сочетается с нарядом, но вы можете поэкспериментировать и подобрать другой цвет (можно сочетать обувь с аксессуаром).

Спорт-шик

Если вы предпочитаете спортивный стиль, у вас есть замечательная возможность стилизовать под него джинсовые шорты. Наденьте спортивную футболку, топ или свитер, в качестве обуви остановите свой выбор на кроссовках или кедах с носками. Добавьте бейсболку и солнцезащитные очки, это станет последними завершающими точками в формировании вашего привлекательного и эффектного (а также практичного) лука.

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С комплектом одежды для пикника

Джинсовые шорты идеально подходят для формирования данного образа. Наденьте сверху свободную рубашку с оригинальным принтом (мелкую или крупную клетку, полоску, орнамент и пр.), в качестве обуви выберите туфли на плоской подошве (цвет подбирается произвольно), дополните лук соломенной сумкой. Не забудьте прибавить солнцезащитные очки, и наряд будет полностью укомплектован со стопроцентной стилизацией под образ. Отличный вариант для приятного весеннего и летнего времяпрепровождения на природе.

Образ для вечеринки

Наверняка весной и летом вы будете проводить много времени в кругу своих друзей. Чтобы вдоволь повеселиться на вечеринке и чувствовать себя максимально уверенно в своем образе, наденьте джинсовые шорты с блейзером и гольфом или легким топом под блейзер, если на улице тепло. Добавьте обувь на каблуке или шпильке, не помешает немного ярких украшений, чтобы превратить комплект в нарядный. Также не забудьте взять с собой сумочку. Можно остановить свой выбор на сумке средних размеров, но не использовать большую повседневную хозяйственную. Хотя такие модели сегодня в тренде, их лучше стилизовать под несколько другой, более практичный образ.

С топом в забавных рисунках

Джинсовые шорты всегда гармонично сочетаются с цветными топами. Выберите верх по своему усмотрению и не ограничивайте себя в фантазиях. Это могут быть смешные принты (отличным выбором станут цветочные и анималистические) и всевозможные фасоны верха (речь идет о воланах, оборках и других оригинальных элементах). Отлично дополняет образ кожаный ремень, не лишним будет наличие однотонной сумочки (универсальным выбором станет черный цвет в аксессуарах). Обувь выбирайте по своему усмотрению, подойдет любая повседневная весенне-летняя модель.

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С монохромными предметами одежды, обувью и аксессуарами

Сделайте джинсовые шорты единственным акцентом образа. К примеру. Подберите черный топ, обувь и аксессуары и соедините их с голубыми или синими шортами. Такой лук будет максимально привлекательным и очень выигрышным. С одной стороны его можно назвать строгим, а с другой свободным и креативным, поскольку джинсовые шорты максимально освежают лук. Отличный наряд повседневного и делового (если позволяет дресс-код) стиля, а также для вечеринки с друзьями.

С футболкой с рисунком

Футболки с забавными рисунками сегодня в тренде, и они идеально сочетаются с джинсовыми шортами. Вы можете отдать предпочтение верху с мотивирующим, веселящим или доставляющим вам эстетическое удовольствие любым рисунком, добавить обувь по своему вкусу, аксессуары и чувствовать себя максимально комфортно. Очень смелый, эффектный и однозначно неординарный выбор, который наверняка оценят ваши друзья и все окружающие.

С большим количеством аксессуаров

Если планируете сделать образ привлекательным и ярким, добавьте максимум аксессуаров. Речь идет о шляпе или бандане, оригинальной косынке или легком шарфе, солнцезащитных очках с цепочкой, сумке, носках или гольфах. В качестве обуви можете выбрать балетки, которые снова в тренде этого сезона или выберите другой тип обуви по своему усмотрению.