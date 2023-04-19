В подмосковной Балашихе оргия мигрантов-извращенцев закончилась летальным исходом

В подмосковной Балашихе двое мужчин погибли во время БДСМ-оргии. Киргиз и узбек 23 и 42 лет устроили вечеринку с запрещенными веществами и садо-мазо практиками. Извращения закончились передозировкой и летальным исходом, сообщает Радио 1.

Один мужчина умер еще в квартире, второй – по дороге в больницу, в машине скорой помощи. Об этом сообщает Царьград.