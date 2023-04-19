Рупор тоталитарной пропаганды: Пожизненное заключение за госизмену
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Пожизненное заключение за госизмену
1. Госдума приняла поправки об ужесточении наказания за государственную измену. Теперь по факту измены Родине, можно получить пожизненное заключение в качестве максимального срока. Вопрос о смертной казни остался как обычно подвешенным в
воздухе в контексте споров об уместности продления моратория на смертную казнь.
2. Кара-Мурзе конечно повезло, чуток не дотянул до поправок и получил всего 25 лет. По новым поправкам мог получить и пожизненное, учитывая факты госизмены. Впрочем, уверен, скоро мы увидим применение данной поправки против других фигурантов.
3. Это очевидно далеко не единственные поправки, которые стоит ожидать в законодательстве за различные антигосударственные преступления связанные с пособничеством враждебным России странам. Время милосердия если и придет, то лишь после войны. Сейчас не время для нежностей. Что впрочем не спасает власти от продолжающихся обвинений в гнилом либерализме. Но если смотреть на процессы последних двух лет, либеральничать стали куда как меньше – война так или иначе меняет общество и государство, несмотря на огромную инерцию предшествующих десятилетий похода на Запад и борьбы с проклятым прошлым.
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Источник: Colonel Cassad
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