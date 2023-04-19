 

“Рейнджерс” выиграл матч первого раунда плей-офф НХЛ благодаря россиянам

19.04.2023, 10:50, Разное
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“Нью-Йорк Рейнджерс” обыграл “Нью-Джерси Девилз” в первой игре плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом пишет Lenta.ru.

Матч завершился со счетом 5:1. Россиянин Владимир Тарасенко, вместе с Крисом Крайдером и Райаном Линдгреном, а также Филиппом Хиттилем отметились заброшенными шайбами в ворота соперников. Единственный гол за “Нью-Джерси” забил Джек Хьюз.

Артем Панарин, российский нападающий, также внес свой вклад в победу “Рейнджерс”, записав на свой счет две голевые передачи. Игорь Шестеркин, вратарь “Рейнджерс”, отразил 28 из 27 бросков и был признан второй звездой матча.

Счет в серии игр до четырех побед сейчас равен 1-0 в пользу «Рейнджерс». В следующий раз команды выйдут на лед 21 апреля.


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