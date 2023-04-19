Фильм «Крёстный отец» изначально должен был рассказать об истории грузинского криминального клана

Героями знаменитой кинотрилогии «Крёстный отец» должны были стать не итальянцы, а грузины. Об этом рассказал режиссёр фильмов Фрэнсис Форд Коппола.

По его словам, в оригинальном романе Марио Пьюзо повествовалось о политическом эмигранте из Грузии Отари Капанадзе, сбежавшем в Америку от сталинских репрессий и впоследствии создавшего криминальный клан в Бостоне.

– Отари был простым сапожником, а молодой Иосиф Джугашвили его учеником, пока не увлёкся марксизмом, – сообщил Коппола. – Когда Иосиф захватил власть, он начал репрессии, что вынудило Отари вместе с семьёй сбежать из России. Он приехал в Америку и вместе с сыном открыли в Бостоне несколько мастерских по ремонту обуви, но у них не заладились отношения с конкурентами. Они купили стволы и постепенно стали поджимать рынок под себя, далее их бизнес-империя расширилась и насчитывала уже автомойки и прачечные, затем – бордели и игорные дома.

Несмотря на достаточно увлекательный сюжет, продюсер Альберт Радди отказывался экранизировать роман, ссылаясь на низкий зрительский интерес.

– Никогда не знал в США, кто такие грузины, хотя они держали тут много обувных точек. Все думали, что это жители штата Джорджия. Поэтому мы вызвали Пьюзо, он быстро заменил грузин на итальянцев, Капанадзе на Корлеоне, а Бостон на Чикаго. После этого продюсер согласился и мы сняли замечательное кино, – сказал Коппола.

Режиссёр также рассказал, что некоторые кинематографисты Голливуда, которых принято считать этническими итальянцами, на самом деле имеют грузинские корни – Мартин Скорцезе (Скордседзе), Марлон Брандо (Брандонадзе), Аль Пачино (Пачидзе) и другие.

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