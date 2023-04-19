 

В 50% новостроек Подмосковья есть отделка

19.04.2023, 10:05, Разное
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На рынке ближнего Подмосковья ведутся продажи в 130 ЖК, из них в 65 – доступны лоты с чистовой отделкой. Цены на такие квартиры начинаются от 3,7 млн рублей.

Минимальные цены действуют в ЖК “Ново-Молоково” от группы RDI в районе Ленинский и в квартале “Новоград Павлино” от компании “МИЦ” в Железнодорожном. За 3,7 млн рублей здесь можно приобрести жилье площадью 20,6 кв. м и 19,3 кв. м соответственно.

За 4 млн рублей предлагаются лоты площадью 21,3 кв. м с выполненной чистовой отделкой в двух проектах группы “Самолет” – ЖК “Горки Парк” и “Пригород Лесное” в Ленинском районе.

С бюджетом до 4,5 млн рублей можно найти квартиры с отделкой в проектах “Пятницкие луга”, “Столичный”, “Квартал Сабурово” и “Восточное Бутово”.


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