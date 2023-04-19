Рупор тоталитарной пропаганды: “Леопард” без башни

Потерявший башню "Леопард 2А4", стал жертвой столкновения двух танков на полигоне.

Сейчас машину чинят за счет Польши. Механик водитель был из Украины. Видимо из тех, кого по улицам отлавливают.

Некоторое кол-во "Леопардов" уже действуют на Украине, пока не уничтожались. Активное применение можно ожидать в мае-июне.

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