 

Причиной отмены запуска корабля StarShip стали контрафактные российские датчики

19.04.2023, 9:33, Разное
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Госкомиссия США выяснила причины отмены запуска космического корабля StarShip с ускорителем SuperHeavy, которые уже находились на стартовом столе, и до старта оставалось менее 10 минут.

Инженеры SpaceX, проводившие проверку систем корабля, обнаружили несовместимый разброс параметров датчиков и клапанов топливных ёмкостей, не стали рисковать и отложили запуск.

Как установила экспертиза, установленные на изделии высокотехнологичные электронные устройства с маркировкой американской фирмы Texas Instruments оказались более качественными изделиями, произведенными в России. Маркировка в виде наклеек была нанесена поверх оригинальной «Сделано в России». Так как российские датчики изготавливаются по более прогрессивной технологии и не имеют по своим параметров аналогов в мире, а американские компьютеры обучены работать с более грубыми вариантами, то программное обеспечение заподозрило неладное и стало выдавать ошибки.

Однако, по мнению Госкомиссии, основная проблема вовсе не в том, что датчики оказались с несколько другими параметрами, а в том, что из-за санкций в США запрещен ввоз высокотехнологичных товаров из России, в том числе и через третьи страны. Каким образом перемаркированные санкционные детали оказались на американской ракете, еще предстоит выяснить. Генпрокурор США взял расследование инцидента под личный контроль и призвал проверить работу сотрудников военной приёмочной комиссии, которые должны были проверить все компоненты, поставляемые для проектов компании SpaceX, а также привлечь виновных к ответственности, вплоть до наказания за диверсию и госизмену.

Тем временем инженеры SpaceX в спешном порядке проверяют все сторонние компоненты корабля и ускорителя на соответствие параметрам и страну происхождения. Следующая попытка запуска намечена на 20 апреля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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