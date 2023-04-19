Онколог Карасев: Рецидивирующая изжога может указывать на опухоль желудка

Онколог Карасев предупредил россиян, что изжога может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. В конце пищевода находится клапан, который позволяет пище проходить только в одном направлении. Он закрывается после попадания пищи в желудок и позволяет ей благополучно перевариться. Изжога является признаком того, что клапан начал пропускать содержимое желудка обратно в пищевод.

По словам Карасева, постоянная изжога, например, каждый день или несколько раз в неделю, является тревожным признаком. Важно пройти обследование при таком состоянии. Врачи предупредили, что острая и жирная пища может также вызывать изжогу. Если это происходит регулярно с другой пищей или конкретным продуктом, следует обратить на это внимание.

Также важно обследоваться всем, у кого возникает изжога. Иван Карасев отмечает, что рецидивирующая изжога может быть вызвана целым рядом причин, включая “сломанные клапаны” пищевода, гастрит и язвы. Также причиной могут быть проблемы с кислотностью, опухоли желудка или даже рак пищевода.