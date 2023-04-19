Как обезопасить себя в такси: 5 простых правил

Сегодня главенствующую роль на рынке такси занимают компании-агрегаторы. Граждан, промышляющих частным извозом, можно встретить крайне редко. В российских мегаполисах они и вовсе не выдерживают конкуренции. Приложения для вызова такси стали неотъемлемой частью нашей жизни, ведь они позволяют заказать услугу всего в за несколько прикосновений до экрана, что особенно актуально при вечной нехватке времени.

Увы, но даже агрегаторы не смогли полностью решить вопросы безопасности пассажиров. Нападения таксистов на клиентов все еще происходят, особенно эта проблема беспокоит представительниц прекрасного пола, ведь большинство водителей – мужчины, но не все их них джентльмены.

Меж тем, для обеспечение собственной безопасности важно пользоваться именно приложениями-агрегаторами. Крупные компании дорожат своей репутацией, поэтому тщательно контролируют работу водителей. Конечно, на экономичных тарифах требования менее строгие, однако от регулярных проверок никто не освобожден.

Второе правило заключается в необходимости садиться на заднее сидение. Во-первых, физически доступ водителя к вам будет меньше, во-вторых, чаще они проявляют внимание к тем, кто садится сбоку. Кроме того, нужно постоянно следить за маршрутом и не позволять водителю сильно отклоняться.

В идеале передать маршрут такси и номер автомобиля близким, а также позвонить им и громко обозначить свои действия, чтобы водитель услышал. Наконец, пятое правило гласит, что нельзя ничего принимать от таксиста. Да, в бизнес-классе пассажиру предлагается бутылка воды и какие-нибудь снеки. Если упаковка не распечатана, ими можно воспользоваться, однако никакие угощения во всех остальных случаях брать не стоит.