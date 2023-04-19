 

Как обезопасить себя в такси: 5 простых правил

19.04.2023, 8:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня главенствующую роль на рынке такси занимают компании-агрегаторы. Граждан, промышляющих частным извозом, можно встретить крайне редко. В российских мегаполисах они и вовсе не выдерживают конкуренции. Приложения для вызова такси стали неотъемлемой частью нашей жизни, ведь они позволяют заказать услугу всего в за несколько прикосновений до экрана, что особенно актуально при вечной нехватке времени.

Увы, но даже агрегаторы не смогли полностью решить вопросы безопасности пассажиров. Нападения таксистов на клиентов все еще происходят, особенно эта проблема беспокоит представительниц прекрасного пола, ведь большинство водителей – мужчины, но не все их них джентльмены.

Меж тем, для обеспечение собственной безопасности важно пользоваться именно приложениями-агрегаторами. Крупные компании дорожат своей репутацией, поэтому тщательно контролируют работу водителей. Конечно, на экономичных тарифах требования менее строгие, однако от регулярных проверок никто не освобожден.

Второе правило заключается в необходимости садиться на заднее сидение. Во-первых, физически доступ водителя к вам будет меньше, во-вторых, чаще они проявляют внимание к тем, кто садится сбоку. Кроме того, нужно постоянно следить за маршрутом и не позволять водителю сильно отклоняться.

В идеале передать маршрут такси и номер автомобиля близким, а также позвонить им и громко обозначить свои действия, чтобы водитель услышал. Наконец, пятое правило гласит, что нельзя ничего принимать от таксиста. Да, в бизнес-классе пассажиру предлагается бутылка воды и какие-нибудь снеки. Если упаковка не распечатана, ими можно воспользоваться, однако никакие угощения во всех остальных случаях брать не стоит.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02.23 / Мнение: США ведут тайную войну против России без каких-либо оснований

16.11.22 / Казнь в день финала?

23.04.21 / На майские выходные в России запретят продажу алкоголя

28.07.22 / Минобороны Великобритании пытается скрыть преступления спецназовцев, расстреливавших пленных афганцев

22.12.21 / Ученые допускают, что человечество существует в симуляции

03.07.20 / Мнение: Послушал Путин психов – и, похоже, поддержал ЛГБТ – да?

13.09.22 / BFM TV – засуха во Франции приведёт к дефициту или подорожанию молока

25.12.21 / Гоша Карцев раскритиковал наряд Ольги Бузовой

01.09.22 / Мнение: Нацист хочет в Каховку

05.01.22 / Перечислены основные способы кибермошенников для незаконного получения данных и денег

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика