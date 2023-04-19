 

“Врагу не пожелаешь”: 41-летнюю Дубцову изводит серьезная болезнь

19.04.2023, 8:45, Новости дня
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В Москве состоялась грандиозная вечеринка, посвященная предстоящей 23 мая церемонии вручения Премии телеканала RU.TV – любимой награде российских звезд. Праздничную программу открыла Ирина Дубцова. А после выступления с ней встретился корреспондент “Дни.ру”.

По словам исполнительницы, весна для нее – самое неприятное время года. Ведь в период цветения Ирина очень страдает от сезонной аллергии! “Сейчас на подходе цветение березы, во время которого я обычно уезжаю из Москвы, – призналась артистка. – Но в этом году много работы, которую не могу отменить, поэтому придется терпеть этот недуг. Врагу не пожелаешь!”

Сейчас певице идет 42-й год. И больше 10 лет ее изводит проклятая аллергия. “Все началось после смерти моего папы в 2011 году, – вздыхает звезда. – Это случилось 4 декабря, прямо в день его рождения. Кончина из-за отрыва тромба была внезапной – папа не болел. И для меня его уход стал тяжелейшим ударом. В итоге на нервной почте упал иммунитет и развилась аллергия”.

Дубцова помнит, как начиналась эта серьезная болезнь: “В 2010-м году в Москве горели торфяники. Из-за этого в очередной период цветения деревья дали анормальный выброс пыльцы – так если береза на кубометр воздуха обычно дает около пяти тысяч единиц зерен, то в 2012-м их было в пять раз больше. И появилось очень много аллергиков. Хотя в нашей семье от этого недуга никто никогда не страдал, но в 2012 году я и мой сын (Артем, 2006 года рождения. – Прим. ред.) стали мучиться. Сын, кстати, в подростковом возрасте этот тяжелый недуг перерос – я его увозила из столицы. Я же жду, пока внедрят вакцину от аллергии, которую уже изобрели и сейчас тестируют”.


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