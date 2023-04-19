Рупор тоталитарной пропаганды: Польская экономия

Польская экономия

Немного из истории СЭВ. Как Польша пыталась обвинить СССР в некачественном производстве авиадвигателей.

14 марта 1980 года авиалайнер Ил-62 авиакомпании LOT выполнял межконтинентальный рейс LO 007 по маршруту Нью-Йорк—Варшава, когда во время захода на посадку экипаж доложил о проблемах с сигнализацией шасси и уходе на второй круг, а через 30 секунд вошедший в неконтролируемое снижение лайнер рухнул на землю у Форта VIrupl (Варшавская крепость) в районе аэропорта Варшавы и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 87 человек — 77 пассажиров и 10 членов экипажа. Катастрофа рейса 007 по числу погибших стала крупнейшей в истории Польши на то время.

Причиной катастрофы стало разрушение вала одного из двигателей и вызванное этим разрушение диска турбины, при этом обломками были перебиты тяги управления рулями на хвостовом оперении, а также выведены из строя 3 из 4 двигателей. В официальном заключении польская комиссия в угоду общественному мнению заявила, что причиной катастрофы стало некачественное изготовление двигателей советской промышленностью. Истинные причины при этом были засекречены. Лишь через 30 лет были обнародованы рассекреченные данные, согласно которым виновником катастрофы являлась авиакомпания LOT, эксплуатировавшая двигатели с превышением допустимых ресурсов и выдававшая в полёты заведомо неисправные самолёты.

Так, польские авиаторы якобы провели испытания, которые показали, что двигатели самолётов Ил-62 могут нормально работать 8,6 тысячи часов без ремонта вместо гарантийных 5 тыс.

Выяснилось, что в погоне за экономией в LOT практиковалась установка на самолеты к трем двигателям с еще не отработанной гарантией одного с превышением ресурса. Неисправные двигатели техники авиакомпании называли «лидерами» — взрыв такого изношенного двигателя и привел к катастрофе под Варшавой.

https://vk.com/rebel_jack?w=wall-185808385_944679 – цинк

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