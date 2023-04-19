Мнение: О приступе внезапной слабости у Путина… Это уже серьёзно?

Ну, вот… Съездил Верховный главнокомандующий в зону проведения специальной военной операции. Причём, что характерно, взял с собой не закадычного министра обороны Сергея Шойгу, и не начальника генштаба Валерия Герасимова, а… список с иконы XIX века.

В общем, пообщался с военными без посредников.

И теперь… Ослаб резко.

Дал слабину, в смысле.

Традиционного организованного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет. Об этом сообщили организаторы акции.

«Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — заявила пресс-секретарь движения Ольга Байбулова. По её словам, в этом году организаторы «решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире».

Куда-куда?

«Каждый может выбрать удобный для себя формат “Бессмертного полка” и рассказать о своём герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», — уточнила новый формат сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.

В общем, кто во что горазд. Без организации, рекомендаций и, по сути, без акции. Ведь основной мотив «Бессмертного полка» был не в том, чтобы пронести по улице портрет ветерана-героя. А в уникальной атмосфере единения людей, хранящих память о подвиге отца, деда, прадеда. Отгородиться от этого стёклами автомобилей, ограничиться крохотными бейджиками на одежде и аватарками в соцсетях — значит, в корне извратить саму объединительную идею шествия. Низвести её до уровня наклейки «Спасибо деду за победу» на продукт немецкого автопрома.

Чего ради?

А из соображений безопасности, как было заявлено.

Объяснение — от лукавого. Да можно понять, что в Крыму, в других пограничных с Украиной регионах есть опасность для проведения массовых акций. Но почему шествия «Бессмертного полка» не будет в Сибири, на Урале, Кавказе и Дальнем Востоке? Почему оно отменено в Москве и Санкт-Петербурге? ПВО не может надёжно прикрыть две столицы? Но почему же тогда не отменяют в них Парады Победы? Разве там рисков меньше? Между прочим, на Новый год ничего массового не отменяли, хотя и опасались возможных ударов. Теперь-то с чего забоялись?

Или, может быть, правы те, кто «клевещут», мол, главные опасения связаны с тем, что одни люди понесут по улицам портреты современных павших героев, а другие увидят, насколько же их много? Хм. Разве настолько много, что этого нужно бояться?

Страх перед правдой, какой бы горькой она ни была — очевидный признак слабости. И его демонстрировать — значит, уже проиграть. Слабых бьют.

Нынешний российский президент Владимир #Путин, без участия которого решение отказаться от шествия вряд ли могло быть принято, в итоге оказывается и слабым, и битым? Может, и правда что-то случилось?

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