Мнение: Не компьютеры играют!



Это не Ян.

Вы, как говорится, будете смеяться, но в матче на первенство мира – опять результативная партия! Результаты Непомнящего в последних четырех партиях: проигрыш-выигрыш-проигрыш-выигрыш. Без ничьих вообще! Нет, этот матч действительно пока самый прикольный из всех.

И пусть тонкие ценители будут кривиться, указывая на “низкое качество игры”, и особенно, дескать, защиты; в самом деле – в конце седьмой партии Дин фактически просто зевнул пешку, в лучших традициях своего соперника. Мы-то ждали, что зевать будет Ян! Вообще я, честно говоря, к концу первых 40 ходов считал, что наш брянский претендент уверенно сольёт – и ведь позиция у черных была действительно с некоторым перевесом, к тому ж – белыми там играть, хоть и с лишним качеством, но гораздо противнее.

Но, с другой стороны – у китайца ведь был реально жуткий цейтнот! А кто его туда затащил, играя белыми на самой грани риска?!

Так что – уйдите, снобы! Да, пусть качество игры и оставляет желать лучшего, но все-таки мне пока что оба игрока нравятся: такие они теплые, ламповые, человеческие. Ну да – зевают, ошибаются; но ведь сражаются! Обостряют! Прям какой-то 19 век, никакой тебе ничейной смерти шахмат!

Я, кстати, пока что вовсе не спешу списывать китайца. Он скорее (даже несмотря на этот проигрыш) пока что заставил себя уважать. Думаю, в матче еще будет немало опасных виражей, Дин не расклеится. Поглядим! Ура!