“Под бритву” с длинной челкой и не только: модные стрижки для женщин с высоким лбом

У некоторых людей довольно высокий лоб, и у многих это связано с неуверенностью в себе. Но, как известно, с помощью прически можно корректировать черты лица и делать свой стиль неповторимым. Более того, таких причесок существует великое множество, и каждая из них уникальна. Они могут быть короткими и длинными, а человек после похода к парикмахеру может даже укладывать волосы так, как ему заблагорассудится, и каждый раз по-разному. Главное – выбрать то, что понравится именно вам.

Короткая стрижка с косой челкой

Если вы находитесь в поиске идеальной стрижки для высокого лба, следует рассмотреть современную пикси. Она позволит придать образу индивидуальность. Стрижка предусматривает более короткие волосы на затылке. Таким образом можно открыть шею и придать образу элемент драматизма. С помощью волос на висках можно компенсировать высоту лба. Чтобы отвлечь от него внимание, можно добавить челку, которую нужно будет укладывать набок. Это позволит создать уникальный образ. При укладке можно использовать любое моделирующее средство.

Волосы средней длины с легкой челкой

Пожалуй, самым лучшим способом скрыть высоту лба является использование челки. При этом она не должна быть густой. Девушкам при этом не придется жертвовать длиной волос. Они могут не доходить до плеч или быть более длинными. Если у человека вытянутое лицо, стрижка идеально подойдет. Для укладки волос с этой стрижкой следует использовать мусс, с помощью которого можно будет придать объем. Затем с помощью щипцов для завивки волос следует создать легкую волну. Эти простые шаги позволяют создать головокружительную укладку.

Прямая густая челка

Эта прическа подходит для тех, кто не боится смелых заявлений. Однако для стрижки понадобятся довольно густые волосы, ведь челка отнимет внушительную их часть. Такая густая челка полностью закрывает лоб, и совершенно непонятно, насколько он высокий. Челку можно немного взъерошить, как и остальной объем волос у макушки, чтобы прическа имела вид легкой небрежности.

Челка средней густоты с волосами ниже лопаток

Даже если волосы не такие густые, как хотелось бы, из общего их объема все равно можно выделить локоны для челки. И вовсе не обязательно полностью перекрывать лоб. Достаточно будет челки средней густоты, которую даже не нужно как-то по-особому укладывать.

Длинный боб с пробором по центру

Для людей с высоким лбом подходит длинный боб. С помощью него можно создавать стильные образы, оставляя волосы прямыми или подкручивая их с помощью утюжка.

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Слоистый боб

Выбор правильной стрижки для лица с высоким лбом очень важен, ведь это гарантирует лучший результат, чтобы сбалансировать черты лица. Слоистый боб идеальный выбор, с помощью которого можно создать легкие локоны, подчеркивая плавные переходы. Такую прическу можно дополнить еще и густой челкой, которая будет дополнительно маскировать лоб и отвлекать от него внимание.

Челка вместе с пробором

Длинные локоны можно дополнить модной косой челкой, разделенной на пробор. Эта стрижка идеально подходит для женщин с высокими лбами. Для придания дополнительного гламура прическе можно высушить локоны феном, используя круглую щетку. Но ее слишком сильно вращать не нужно. Тогда удастся получить легкую волну, которая тоже будет привлекать к себе внимание.

Небрежная пикси

Для людей с волнистыми волосами идеальной стрижкой станет шикарная пикси с челкой. Это позволит сделать высокий лоб не таким заметным, а слои лишь усилят этот эффект. Локоны можно подчеркнуть с помощью укладки, завив их в разные стороны. Обязательно следует использовать средство для укладки, которое позволит локонам удерживаться в их положении в течение всего дня.