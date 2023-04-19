 

Сочи – мировой лидер цен на элитное жилье

19.04.2023, 2:20, Новости дня
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За последние два года рынок элитного жилья в Сочи обогнал Москву по динамике роста цен, а сейчас – выбился в мировые лидеры. Российский город-курорт попал в топ-3 мирового рейтинга, уступив лишь традиционным лидерам – Монако и Гонконгу.

В настоящее время покупатель с бюджетом $1 млн может рассчитывать лишь на 29 “квадратов” в элитных сочинских ЖК.

Минимальная цена кв. м в дорогих новостройках составляет 0,5 млн рублей, а максимальная стоимость кв. м достигает 5 млн рублей. Только за последний год местная “элитка” в среднем подорожала 14%.

Самая дорогая квартира в Сочи сейчас продается за 6 млрд рублей. За эту сумму можно купить пентхаус площадью более 1 тыс. “квадратов” с собственным бассейном.

В ближайшие годы эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, как из-за отсутствия альтернатив для покупателей, так и из-за ограниченного предложения на локальном рынке. По итогам 2023 года средние цены могут увеличится на 20%.


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