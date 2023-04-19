Силовики «под газом»

Сегодня утром в квартиру активиста Ярослава Ширшикова в Екатеринбурге ворвались сотрудники ФСБ.



Ярослав Ширшиков. Фото: соцсети

Всему виной его критичные посты в телеграм-канале. Ширшикова грубо повалили на пол и заковали в наручники, после чего увезли, предположительно, в управление ФСБ по Свердловской области. По версии чекистов, Ярослав Ширшиков в своем блоге оскорбил Владлена Татарского, погибшего во время взрыва в питерском кафе, а также может быть связан с американским журналистом Эваном Гершковичем, бравшим интервью у екатеринбуржца незадолго до своего ареста.

О том, что Гершкович арестован в Екатеринбурге, стало известно благодаря Ширшикову — он первым забил тревогу. Сегодня, в день рассмотрения апелляционной жалобы на арест американского журналиста, силовики пришли и к предполагаемому герою ненаписанной публикации.

Как сообщают «Вечерние ведомости», гражданская жена Ширшикова, Нелли Каримова, рассказала, что

«в девятом часу утра к ним в квартиру кто-то стал настойчиво стучать — когда она подошла к двери, за ней стоял один гражданин в синей форме, который представился сотрудником МЧС и сказал, что произошла утечка газа. При этом возле двери действительно чувствовался запах газа».

По словам Каримовой, силовики обставили все таким образом, что не поверить в происходящее было сложно. Нелли позвала Ярослава, и он открыл дверь. После чего из-за спины «газовщика» в квартиру ворвались люди в масках и надели на Ширшикова наручники. Они назвались сотрудниками ФСБ и зачитали постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий. По словам адвоката Федора Акчермышева, постановление подписано судьей Свердловского областного суда. Как рассказала Каримова, «пока силовики работали в комнате, она была на кухне, держала собаку, и ничего не могла видеть и слышать — дверь на кухню блокировал один из сотрудников ФСБ».

Когда Ярослава уводили, Каримова спросила, в каком статусе он находится.

Ей объяснили, что его увозят в отдел «просто побеседовать». Сотрудники ФСБ лишь сказали, что Ширшиков проходит свидетелем по делу. По какому — не известно.

Силовики находились в квартире около часа, что они изъяли у Ширшикова, Каримова не знает, ее вещи они не забрали.

Несмотря на то что официальное обвинение активисту не предъявлено, силовики сразу же слили видеозаписи «мероприятия» в квартире Ярослава в подконтрольные СМИ. Там же есть информация со ссылкой на «источник в силовых структурах», что Ширшикова подозревают в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205 УК РФ) за пост в телеграм-канале после смерти блогера Татарского.

Пятого апреля общественное движение «Зов народа» направило председателю СК РФ и Генпрокурору РФ обращение с просьбой «провести проверку Ярослава Ширшикова на наличие публичного оправдания терроризма». В качестве доказательства его «преступной деятельности» активисты движения приложили скриншоты публикаций Ширшикова в телеграм-канале «Гусарская бравада».

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

—