Грифельно-серый, омбре и мелированные пряди: семь рекомендаций по окрашиванию волос в седые тона

Окрашивание волос — это прекрасный способ самовыражения. В последние годы яркие цвета перестали быть модными. Сейчас в тренде окрашивания волос серый цвет. Это сделает внешность уникальной, очаровательной и поможет выглядеть круто и элегантно. Ниже будут представлены семь рекомендаций по окрашиваю волос в седые тона.

1. Платиновый или серебристо-серый

Эти цвета идеально подойдут тем, для кого важно презентабельно выглядеть перед камерой. Но есть один важный момент — данные цвета также должны соответствовать оттенку кожи. И здесь, конечно, большое преимущество именно у светлокожих.

При окрашивании волос в серый цвет у некоторых женщин лицо может смотреться весьма бледным. И тут стоит поэкспериментировать с макияжем и выровнять тон кожи.

Владельцам смуглой кожи тоже можно красить волосы в платиновый или серый цвета. Это будет выглядеть очень контрастно. Для примера можно посмотреть фильм «Люди Икс», где с таким цветом волос был персонаж Шторм, сыгранный Холли Берри. Женщина выглядела очень эффектно!

2. Серое омбре с примесью светлых тонов

Следующие рекомендации подойдут тем, кто не уверен, будет ли ему идти серый цвет. И оптимальным решением в этом случае будет сделать омбре, которое включает серый цвет разных тонов (мелирование). Омбре уже много лет остается настоящим хитом. Там достаточно много оттенков от серого до бледно-серебристого. Но это в классическом варианте.

А ведь никто не запрещает экспериментировать и пробовать другие цвета. Допустимы и яркие оттенки вроде зеленого, розового, сиреневого, синего и многих других. А неожиданное сочетание двух цветов может придать внешности вау-эффект.

3. Пепельный балаяж

Помимо использования техники окрашивания омбре или мелирования седых волос не менее эффектным вариантом будет балаяж. Он придаст женщине более современный вид, но может немного прибавить возраст.

Балаяж – более продвинутая техника, чем то же мелирование, так как в процессе нанесения краски не используется фольга. Поэтому цвет волос не выглядит слишком кричащим и имеет мягкие оттенки. Для тех, кто хочет более смешанного сочетания цветов, серый балаяж может быть отличным вариантом!

Одной из разновидностей окрашивания является угольный балаяж. Он выглядит вполне естественно и не слишком кричаще. Основной цвет волос остается таким же темным, как и исходный. Затем идет окрашивание в технике балаяж с легким оттенком серого.

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4. Пепельно-серый цвет

Следующим рекомендуемым оттенком седых волос является пепельно-серый, который с каждым годом становится все более популярным. Пепельный цвет включает небольшое количество серого и входит в категорию холодных тонов.

Когда серый смешивается с пепельным, имеющим голубоватый оттенок, получается пепельно-серый цвет. Пепельно-серый также может иметь бледно-зеленый оттенок. Причем он очень слабо просматривается даже при ярком освещении.

Цветовая комбинация также может быть создана и адаптирована к индивидуальным вкусам. Допустимы такие оттенки, как коричневый, синий, фиолетовый, розовый и многие другие.

5. От коричневого до серебристого

Следующая рекомендация по цвету седых волос — от коричневого до серебристого. Эта комбинация больше подойдет тем, кто не хочет слишком выделяться. Причина в том, что сочетание коричневой и серебристой краски для волос дает не очень яркий оттенок.

Если смотреть сзади, будет градация цвета от коричневого до серебристо-серого. Благодаря сочетанию коричневого и серебристого внешний вид станет эффектным, но не настолько, чтобы на него обращали внимание окружающие.

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6. Мелированные пряди

Самой первой подобное окрашивание популяризировала Ким Дженни, больше известная под псевдонимом Black Pink. Сейчас мелированные пряди являются визитной карточкой южнокорейской певицы.

Пряди идеально подходят для тех, кто не хочет красить полностью всю шевелюру. На самом деле некоторые лишь немного мелируют переднюю часть волос. А потом обесцвечивают этот участок, добавляя светло-серого цвета.

7. Грифельно-серый

Подходит для того, чтобы выглядеть свежее и выделяться из толпы. В отличие от предыдущих вариантов, этот цвет волос средней яркости, но все же может сделать женщину центром внимания окружающих.

Причина в том, что этот вариант окрашивания совершенно уникален. На основание волос наносится темно-серая краска. А между тем внешние волосы окрашиваются более блестящей серой краской.

Вот почему получаемый грифельно-серый цвет не такой яркий, как платиновый или серебристый, но все же может привлекать внимание.

Заключение

Итак, вот все семь рекомендаций по окрашиванию седых волос, которые в настоящее время находятся в тренде и весьма востребованы. Только важно помнить, что окрашивание – лишь одна из процедур по уходу. Также важно следить за здоровьем волос в целом: мыть голову подходящим шампунем, делать маски, употреблять достаточное количество необходимых витаминов и так далее.