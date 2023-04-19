Молодой, открытый и выразительный взгляд: советы для макияжа глаз и бровей для женщин 40+

Не существует жестких правил относительно того, какой макияж вы должны или не должны носить в том или ином возрасте. Ведь макияж – это форма самовыражения. С его помощью можно подчеркнуть ваши и без того великолепные природные черты. Но когда женщине переваливает за 40, мерцающие тени для век или макияж “кошачий глаз”, который хорошо выглядит в 20 или 30, уже смотрится не так эффектно. Для того чтобы чувствовать себя великолепно и привлекать внимание, следует воспользоваться некоторыми советами, которые позволят сделать макияж идеальным.

Уменьшите темные круги с помощью тонального крема и консилера

Глаза не будут выглядеть шикарно и выразительно, если не устранить несовершенства, например темные круги и синячки под глазами. Для этого следует использовать консилер, поверх которого наносится тональный крем. Кроме того, такие приемы позволяют подготовить веки для нанесения остальных продуктов, например теней для век и подводки.

Мерцающие тени для век

Одной из самых больших ошибок, которые можно видеть в макияже женщин 40+, является то, что они склонны использовать мерцающие тени слишком высоко над складкой. Такая текстура косметики способна подчеркнуть любые морщинки, даже если они кажутся совсем незначительными. Поэтому такие тени рекомендуется вовсе не использовать или же наносить их лишь на те участки век, которые являются максимально гладкими. Мерцающие тени могут стать дополнительным акцентом, если использовать их в виде дополнения к подводке для век.

Выделение внутренних уголков мерцающими тенями

Да, вы можете подчеркнуть свои внутренние уголки глаз, как если бы выделяли скулы. Визажисты тоже довольно часто прибегают к этому приему. Если вы будете участвовать в фотосессии, это позволит сделать ваш взгляд молодым, открытым и выразительным.

Яркий дымчатый макияж глаз

Если вы любите смоки-айс, наверняка сразу же представите подобный макияж, который выполняется с помощью серых или черных теней. Но темные оттенки не являются единственным вариантом. Если вы хотите создать дымчатый взгляд, вы можете использовать самые разные цвета, которые подходят цвету ваших глаз и оттенку кожи.

Просто нанесите у линии роста ресниц самые темные оттенки выбранного цвета. Это может быть даже лавандовый оттенок, который будет выглядеть превосходно. Визажисты любят заполнять еще и линию роста ресниц черной подводкой или тенями для придания едва заметной глубины.

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Не используйте темные тени выше складки

Если кожа вокруг глаз стала не такой упругой, с тенями темного цвета следует быть очень осторожной. Их не рекомендуется наносить выше подвижного верхнего века. Это может привлечь внимание к складочкам и морщинкам.

Подводка для создания эффекта “кошачий глаз”

Если раньше вы всегда наносили макияж в стилизации “кошачий глаз”, то с возрастом следует немного изменить правила нанесения подводки. Длину “крыла” следует сделать немного короче, что предотвратит привлечение внимания к морщинкам у внешнего уголка глаза. И хотя “кошачий глаз” может выглядеть довольно просто с точки зрения нанесения подводки, все же потребуется некоторая практика, чтобы получить чистые ровные “крылья”, которые сделают взгляд выразительным. Сначала создайте форму с помощью теней для век, нарисуйте линию, а после этого нанесите жидкую подводку.

Сохраняйте баланс

Меньше может быть лучше, что касается макияжа для глаз. Главное – сбалансировать цвета и линии, чтобы лицо не выглядело грязным. Так, необязательно выделять слишком сильно что-то одно – глаза или губы. Можно просто использовать более сдержанные оттенки теней и губной помады.

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Правильно подбирайте оттенки теней для век

Несмотря на то что раньше вы были поклонницей ярких оттенков или прохладных нюдовых тонов, пришло время внести некоторые изменения в выбор цвета теней для век. Следует держаться подальше от серого и коричневого, потому что они делают глаза более уставшими.

Предпочтите теплые тона, которые создадут ощущение теплоты и света. Более того, с их помощью можно создать иллюзию отдохнувших глаз, даже если ночью вы спали не очень хорошо. Выбрав правильные оттенки, можно сделать лицо более сияющим благодаря макияжу глаз. Важно учитывать еще и собственный тон кожи. Например, для светлой кожи следует выбирать мокко или ваниль, а для более темных тонов подойдут персиково-оранжевые или даже желто-золотые оттенки теней.

Уделите внимание бровям

Для того чтобы создать идеальный макияж, важно не только нанести тени и подводку на веки, но еще и поухаживать за бровями. Их рекомендуется визуально приподнять. Вообще для женщин после 40 довольно важным элементом макияжа является необходимость подчеркнуть брови.

Им следует придать правильную форму. Важно выщипать выбивающиеся волоски, чтобы сделать макияж более оформленным. Если брови тонкие, необходимо их подкрасить карандашом или специальной помадкой. Главное – это правильно подобрать ее цвет. От резких, неестественных цветов женщинам за 40 лучше отказаться.

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Ошибки при оформлении бровей

Многие женщины после 40 полагают, что им нет необходимости выделять брови. Но это не так. Существует и другая категория женщин, которые полагают, что макияж лица состоит только лишь из бровей черного цвета. Это утяжеляет черты лица и делает его выражение озлобленным.

При выборе цвета для подкрашивания бровей следует быть очень осторожной. От ярких красок следует отказаться, как и от четких линий, а также острых углов. Все это тоже утяжеляет образ и даже прибавляет годы. Натуральные оттенки – лучшие друзья женщин после 40 лет. Что касается брюнеток, косметику им следует выбирать на один тон светлее своих волос. А вот блондинкам следует действовать строго наоборот: выбор оттенка должен быть на один тон темнее. Хорошим вариант для цвета бровей станет цвет молочного шоколада.

Ресницы

Густые ресницы могут выгодно дополнить любой макияж. Но с этим следует быть максимально осторожной. Нанесите тушь на верхние ресницы, а вот на нижние можно ее и вовсе не наносить или пройтись кисточкой лишь один раз. Если нанести слишком много туши на нижние ресницы, это заставит глаза выглядеть уставшими.

Кроме того, если есть морщинки под нижним веком, тушь может отпечатываться, что лишь дополнительно затемнит область под глазами. При нанесении туши на верхние ресницы убедитесь, что продукт не образовал комочки. Исправить ситуацию можно с помощью кисточки для получения равномерного покрытия.

Используйте правильные инструменты

Использование правильных инструментов может иметь решающее значение в создании макияжа для женщин старше 40 лет. Рекомендуется использовать кисти для нанесения теней с прямыми краями, чтобы обеспечить максимальную точность. Если вы все же решитесь использовать мерцающие цвета, лучше всего воспользоваться заостренной кистью, тогда цвет ляжет именно там, где нужно, и его не надо будет растушевывать.

Выберите профессиональный набор кистей для нанесения теней и держите под рукой пушистые кисточки, чтобы распределить пудру, румяна или корректор. Придерживайтесь минимализма в цвете. Иногда лучше нанести меньше продукта, чем переборщить с этим. Кроме того, идеальный макияж вам может подобрать специалист, с которым можно проконсультироваться, чтобы понять, какие продукты и в каких оттенках лучше использовать, а также в каких областях их лучше наносить, чтобы выглядеть непревзойденно.