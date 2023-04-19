 

Мнение: Навальному пишут еще срок

19.04.2023, 1:03, Разное
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А с Навальным теперь – вот так:

“Адвокат Вадим Кобзев пишет:
“Вчера администрация колонии, где сидит Навальный все-таки устроила ту провокацию, о подготовке которой его ранее предупреждал один из сотрудников. Я писал об этом 11 апреля.

Когда Навального заводили из рабочей камеры в его обычную он обнаружил, что туда снова помещен его постоянный сосед «бомж», доведенный на этот раз до совершенно животного состояния. Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался и заявил администрации (на видеорегистратор), что против него осуществляется провокация. Администрация, зная, что по тюремным правилам он должен применить к сокамернику насилие и выгнать его из камеры, специально провоцирует его, чтобы иметь повод для возбуждения уголовного дела.

Он заявил, что не хочет применять насилие к осужденному Татарченко (тому самому бомжу), потому что тот сам является инструментом в руках тюремщиков. Поэтому в камеру он входить отказался, однако, если его силой вынудят войти туда, то он применит силу к сокамернику незамедлительно, о чем прямо сейчас заявляет под видеозапись.

Поэтому он требует, чтобы в соответствии с законом дежурный помощник начальника колонии (присутствовал на месте) получил информацию об угрозе здоровью осужденного и незамедлительно принял решение об обеспечении его безопасности и переместил в безопасное место. Этого сделано не было, вместо этого прибывший на место замначальника колонии по оперативной работе и группа оперативников сначала угрожали Навальному, а затем вызвали группу реагирования в бронежилетах и касках. После чего к Навальному была применена сила, и его затащили в камеру. Во время этого не оказывавший никакого сопротивления Навальный получил удар коленом в пах (также зафиксировано на видео).

Оказавшись в камере, Навальный насилие по отношению к сокамернику не применил, однако, схватив за шиворот, потащил его к выходу. После чего был блокирован и прижат к стене группой реагирования. Ну, а дальше присутствовавшее начальство колонии радостно сообщило Навальному, что против него будет возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, до 5 лет лишения свободы) и пошли оформлять бумажки, забрав с собой несчастного бомжа.

Защита Навального возмущена такой откровенной, наглой и циничной провокацией. Мы требуем незамедлительного реагирования от руководства ФСИН и прокуратуры. Выражаем разочарование и возмущены тем, что уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова как и уполномоченный по правам человека во Владимирской области, будучи письменно уведомленными о провокации, не приняли никаких мер, тем самым оказывая поддержку руководству колонии” (тг-канал Леонида Волкова).

Не дай бог попасть в российскую тюрьму, бессмысленную и беспощадную. Злорадству россиян, понятно, не будет предела – хотя всё злорадство в таких случаях – инвертированный страх: любому ясно, что беззащитность Навального – его собственная беззащитность, и всё, что делают с Навальным, могут сделать с любым из нас, и абсолютно безнаказанно. Отсутствие защиты – большая проблема в РФ. При том, что страной правит Служба Безопасности.

Источник: Размышления вольного социолога


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