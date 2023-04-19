За зло ответишь

Для тех, кому мало саспенса в реальности, — яркий триллер Квон О-младшего.

«Не слышу зла» — экзотический микс хоррора и социального кино с корейскими кинозвездами. Дебют Квон О-сына уже промелькнул в авторской фестивальной программе «Дикие ночи», и вот теперь компания «Пионер» выпускает его небольшим тиражом.

Кён-ми (Чин Ги-джу) живет вместе с мамой (Киль Хэ-ён) в неблагополучном неосвещенном районе, уже покинутом соседями — его будут реконструировать. Она работает в колл-центре. При этом Кен-ми — слабослышащая и обслуживает на языке жестов людей с нарушением слуха.

Именно она поздним вечером увидит в темноте задворков истекающую кровью девушку (Ким Хе-юн). Пытаясь ей помочь, сама окажется очередной целью для серийного психопатичного маньяка До Шика (Ви Ха-джун).

Дальше начинается охота, в которой безумный и при этом вполне себе хладнокровный киллер пытается убить: раненую девушку, саму Кён-ми и ее маму, а еще полицейского — брата раненой девушки.

При всей незамысловатости истории — это молодое адреналиновое кино, в котором саспенс создается всеми деталями и обстоятельствами места действия.

Оригинальное название фильма Midnight — «Полночь», мы погружаемся в одну бесконечную ночь, в безлюдное тревожное пространство, в котором убийца-психопат преследует своих жертв. Но вторая часть картины разворачивается вообще в самом центре города, среди толпы. И здесь киллер преследует свою жертву, которая пытается увезти его от раненой девушки.

А вся многоликая расслабленная толпа не спасает женщин, потому что не «слышит» их.

Здесь и проходит кромка между хоррором и социальным триллером о проблемах коммуникации людей с сурдомутизмом. Жертвы не могут объяснить встревоженным их неадекватным поведением людям, что происходит.

Зато убийца легко наплетет сердобольным прохожим байки о психически больной сестричке. И вот уже парочка крепких военнослужащих вытаскивают отбивающуюся от них Кён-ми из темного угла, куда она забьется, чтобы отдать на растерзание «брату». О, спасибо вам, вы такие человечные!

Так кто здесь глухой?

Кроме того, для слабослышащего сама улица — место не жизни, но выживания. Внезапно выскочит из-за поворота мотоциклист, которого ты не слышишь, тебя уже предупреждают о новой опасности, кричат изо всех сил… Но, увы

Зато о глухоте своих жертв отлично осведомлен убийца. Ви Ха-джун («Игры в кальмара») играет не традиционного маньяка, сверкающего глазами, играющего мускулами. Его герой — элегантный, жуткий, при этом очаровательный улыбчивый злодей, с упоением играющий в кошки-мышки со своими жертвами. В полицейском участке, на площади города — он всего лишь милый, заботливый брат или случайный свидетель преступления.

Он изобретателен и неотступен. И это отрицательное обаяние в соединении с безжалостностью леденит душу, закручивая сюжет в слэшер, напоминая о малобюджетных хоррорах «мастера ужаса» Джона Карпентера.

Особенно в сцене погони на автобане среди мчащихся машины, которых жертва… не слышит.

Кадр из фильма «Не слышу зла»

Но центр фильма, его главное притяжение — Кён-ми. Она очаровательна, забавно морщит нос, смешлива, в ней слабость и сила. Чин Ги-джу создает образ современной девушки, научившейся справляться — в том числе с помощью гаджетов — с клаустрофобией неслышащего человека в городе. Научившейся отвечать и даже саркастически издеваться над теми, кто относится к ней с высокомерием и превосходством «здоровых людей». И вместе с тем уязвимой из-за инвалидности — социального клейма.

Ее нежные, трогательные отношения с мамой, для которых и «целого мира мало», — словно отчасти уравновешивают потерянную гармонию темной вселенной.

Фильм вовсе не идеален, в нем есть сюжетные прорехи, но они полностью компенсируются драйвом и режиссерской находчивостью, атмосферой, созданной дрожащим от страха светом фонаря, неоновыми визуальными эффектами и звуковым дизайном, существующем на контрасте праздного шума, визга машин, скрежета города — и тишины.

Кадр из фильма «Не слышу зла»

Благодаря столь объемной, живой и продуманной режиссуре ты сам оказываешься на месте человека, уязвимого из-за своего здоровья.

Фильм вышел на экраны. А 19 апреля в «Пионере» пройдет дискуссия о том, как исторически менялось место женщины (и героини, и кинематографистки) в хоррорах и триллерах. Спикеры — Ная Гусева и Настасья Горбачевская, модератор — Вероника Скурихина.

Лариса Малюкова,

обозреватель «Новой газеты»

—