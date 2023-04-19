Синий или красный: какие цвета маникюра старят руки, а какие – молодят

Выбор цвета ногтей может иметь решающее значение для внешнего вида наших рук. Естественно, лучше всего подбирать цвет лака в соответствии со своими собственными предпочтениями. Однако, чтобы подчеркнуть красоту рук и сделать образ более притягательным, стоит правильно подобрать для себя маникюр. Вот несколько советов по выбору лака для создания красивого образа.

Как правильно подобрать цвет лака

Огромный выбор цветов, рисунков и украшений, существующих в настоящее время в индустрии красоты, означает, что каждый раз мы можем делать разный маникюр.

Цвет лака стоит подбирать в зависимости от тона лица или возраста. Некоторые оттенки лака могут визуально старить наши руки, чего особенно нужно избегать зрелым женщинам.

Визуально старят такие цвета, как фиолетовый, синий, грязно-зеленый, неоново-желтый. Оттенки синего не подходят для зрелых женщин, так как они визуально подчеркивают вены и капилляры. Это относится как к светлому синему и кобальтовому, так и к темно-синему.

Стоит избегать фиолетового по той же самой причине. Несмотря на то что этот цвет может выглядеть привлекательно, он старит руки.

Что касается желтого цвета, то он подчеркивает сухость кожи. Желтое свечение делает более заметными даже самые небольшие сухие участки на руках. Особенно это касается ярких и неоновых тонов. В случае с зеленым стоит обратить внимание на его оттенок. Несмотря на то что этот цвет может ассоциироваться с природой и свежестью, оливковые и более приглушенные тона сделают руки достаточно тусклыми. Можно сделать ставку на пастельные и бутылочные оттенки.

Какой цвет выбрать зрелым женщинам

Чтобы подчеркнуть красоту рук, стоит остановить свой выбор на таких тонах, как розовый, красный, бежевый, бутылочно-зеленый, бежевый.

Также для весны хорошим сочетанием станет нюдовый с черным.

Такой маникюр выглядит элегантно и женственно.

Нюдовые ногти с черным

Это одно из самых трендовых сочетаний на весну 2023 года. Классический маникюр включает в себя такие тона, как розовый, красный, бежевый и черный.

Два последних цвета можно красиво сочетать вместе, и в итоге получится элегантный и стильный дизайн ногтей. В зависимости от собственных предпочтений можно выбрать маникюр с преобладанием одного из этих цветов.

Преобладание нюдового

Можно покрасить ногти лаком нейтрального цвета или же в качестве основы взять бежевое покрытие. Затем добавить декоративные черные элементы.

Это могут быть различные геометрические узоры, в частности точки, полоски или же мягкие завитушки.

Преобладание черного

Можно покрасить ногти в черный цвет. При этом один или несколько ногтей оставить покрытыми только бежевой основой.

Затем добавить интересные и оригинальные узоры. В качестве украшений можно использовать фольгу, мраморный эффект или глиттер.

Сочетание нюдового и черного цвета является хорошей идеей для весеннего маникюра. Это поможет придать ногтям элегантный и женственный характер. Такие цвета просто идеально впишутся в совершенно любой образ. При этом длина и форма ногтевой пластины могут быть любыми.